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УК ПСБ запустила новый фонд с регулярной выплатой дохода

УК ПСБ запустила новый фонд с регулярной выплатой дохода - РИА Новости, 21.09.2022

УК ПСБ запустила новый фонд с регулярной выплатой дохода

Управляющая компания ПСБ запустила открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) "Финансовый поток" с ежеквартальной выплатой дохода клиентам. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:05

2022-09-21T16:05

2022-09-21T17:10

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МОСКВА, 21 сен – Пресс-служба ПСБ. Управляющая компания ПСБ запустила открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) "Финансовый поток" с ежеквартальной выплатой дохода клиентам.Основная часть активов фонда будет размещаться в корпоративные облигации качественных эмитентов высокой надежности с привлекательной ожидаемой доходностью. Другая доля портфеля состоит из акций крупных российских компаний с высокими прогнозируемыми дивидендными выплатами и потенциалом роста.ОПИФ "Финансовый поток" может рассматриваться как альтернатива накопительного счета в банке: он предусматривает регулярные выплаты за счет купонов по облигациям и дивидендов по акциям, а также дополнительный доход от увеличения стоимости ценных бумаг в портфеле. При этом вложения доступны для широкого круга инвесторов – минимальная сумма инвестиций составляет 100 рублей. Приобрести паи фонда можно в отделениях ПСБ и в интернет-банке и мобильном приложении ПСБ, в личном кабинете УК ПСБ."Запуск нового фонда стал возможен благодаря позитивным изменениям в законодательстве, согласно которым по розничным инвестиционным паям предусмотрена возможность выплаты текущего дохода. Вложения в фонд позволяют частным инвесторам воспользоваться высоким потенциалом дивидендных выплат российских компаний. При этом консервативная часть портфеля, состоящая из облигаций, дает возможность получать стабильный купонный доход. "Финансовый поток" ориентирован на долгосрочных инвесторов с умеренной толерантностью к рыночному риску, в том числе он подойдет государственным служащим", – прокомментировал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.ㅤОбщество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ". Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России. ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Финансовый поток". Правила фонда зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007.Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.ㅤРекламаООО "УК ПРОМСВЯЗЬ", ИНН 7718218817ID 2z7yR8HqZhLxTW1

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы