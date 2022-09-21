https://ria.ru/20220921/finansirovanie-1818313062.html
Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития
Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития - РИА Новости, 21.09.2022
Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития
Правительство РФ увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:00
2022-09-21T06:00
2022-09-21T06:00
экономика
россия
кемерово
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.В марте 2021 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина распоряжением правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 71 миллиарда рублей, из них 57 миллиардов рублей — из федерального бюджета.Уточняется, что в рамках реализации программы запланировано строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерово, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", строительство социального жилья и ликвидация аварийного, повышение инвестиционной привлекательности региона — продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий для развития бизнеса, в частности, продление срока работы территорий опережающего развития, сохранение пониженных страховых взносов для их резидентов."В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам. Она включает в себя решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и будет способствовать диверсификации экономики региона. Программа основана на конкретных инициативах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев и включает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, а также в развитие туризма", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.На реализацию программы в 2021 году было направлено более 10,5 миллиарда рублей. Основная активная фаза реализации крупных инфраструктурных проектов стартовала в текущем году. Отмечается, что самым дорогостоящим проектом станет строительство автомобильной дороги в обход города Кемерово, по которой будет проходить федеральная трасса Р-255 "Сибирь".Реализация всех мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса позволит создать в регионе к концу 2024 года дополнительно порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.
https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, кемерово, сергей цивилев
Экономика, Россия, Кемерово, Сергей Цивилев
Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития
Правительство увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса
КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
В марте 2021 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина распоряжением правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 71 миллиарда рублей, из них 57 миллиардов рублей — из федерального бюджета.
"В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2022 года общий объем финансирования программы увеличился более чем на 15,5 миллиарда рублей, в том числе: на 5,8 миллиарда рублей за счет федерального бюджета в основном за счет корректировки финансирования мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; на 9,7 миллиарда рублей за счет бюджета Кузбасса, где основная доля приходится на строительство автомобильной дороги "Северо-Западный обход Кемерово", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках реализации программы запланировано строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерово, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", строительство социального жилья и ликвидация аварийного, повышение инвестиционной привлекательности региона — продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий для развития бизнеса, в частности, продление срока работы территорий опережающего развития, сохранение пониженных страховых взносов для их резидентов.
"В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам. Она включает в себя решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и будет способствовать диверсификации экономики региона. Программа основана на конкретных инициативах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев и включает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, а также в развитие туризма", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
На реализацию программы в 2021 году было направлено более 10,5 миллиарда рублей. Основная активная фаза реализации крупных инфраструктурных проектов стартовала в текущем году. Отмечается, что самым дорогостоящим проектом станет строительство автомобильной дороги в обход города Кемерово, по которой будет проходить федеральная трасса Р-255 "Сибирь".
Реализация всех мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса позволит создать в регионе к концу 2024 года дополнительно порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.