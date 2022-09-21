https://ria.ru/20220921/finansirovanie-1818313062.html

Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития

Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития - РИА Новости, 21.09.2022

Кузбассу увеличили финансирование социально-экономического развития

Правительство РФ увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:00

2022-09-21T06:00

2022-09-21T06:00

экономика

россия

кемерово

сергей цивилев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816485460_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9d967c8f89b2e4ff94439b012584bfe5.jpg

КЕМЕРОВО, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ увеличило финансирование программы социально-экономического Кузбасса до 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.В марте 2021 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина распоряжением правительства РФ утверждена программа социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Всего на реализацию мероприятий программы будет направлено порядка 71 миллиарда рублей, из них 57 миллиардов рублей — из федерального бюджета.Уточняется, что в рамках реализации программы запланировано строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерово, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", строительство социального жилья и ликвидация аварийного, повышение инвестиционной привлекательности региона — продление налоговых льгот для инвесторов и создание условий для развития бизнеса, в частности, продление срока работы территорий опережающего развития, сохранение пониженных страховых взносов для их резидентов."В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года реализуются инициативы и проекты, которые принесут ощутимую пользу кузбассовцам. Она включает в себя решение социальных вопросов, развитие инфраструктуры и будет способствовать диверсификации экономики региона. Программа основана на конкретных инициативах и проектах, которые направлены на улучшение качества жизни кузбассовцев и включает инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, а также в развитие туризма", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.На реализацию программы в 2021 году было направлено более 10,5 миллиарда рублей. Основная активная фаза реализации крупных инфраструктурных проектов стартовала в текущем году. Отмечается, что самым дорогостоящим проектом станет строительство автомобильной дороги в обход города Кемерово, по которой будет проходить федеральная трасса Р-255 "Сибирь".Реализация всех мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса позволит создать в регионе к концу 2024 года дополнительно порядка 13 тысяч рабочих мест в сферах, не связанных с добычей угля.

https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, кемерово, сергей цивилев