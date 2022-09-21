23:01 21.09.2022 (обновлено: 23:49 21.09.2022)
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС после обстрела
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 21 сен - РИА Новости. Электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС было восстановлено в среду после повреждений в результате обстрела, некоторое время на станции использовались дизельные генераторы, сообщили в среду в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"В результате возобновления обстрелов рано утром в среду на площадке Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине были повреждены кабели, обеспечивающие электроэнергией один из ее шести блоков, что вынудило этот реактор временно полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для обеспечения основных функций безопасности", - сообщило МАГАТЭ со ссылкой на украинский персонал станции.
При этом два из трех аварийных генераторов запустились в автоматическом режиме и обеспечили энергоснабжение шестого блока в течение 40 минут, сообщило агентство. Затем доступ к внешнему энергоснабжению был вновь восстановлен. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.
По информации МАГАТЭ, пять других реакторов ЗАЭС не пострадали в результате обстрела, продолжая получать электроэнергию напрямую от внешней линии электропередачи станции, которая была восстановлена на прошлой неделе. Все шесть реакторов ЗАЭС ранее были переведены в режим холодной остановки, однако они нуждаются в электроэнергии для охлаждения и обеспечения других важных функций в сфере безопасности.
В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденных кабелей шестого блока, а также по восстановлению его прямого подключения к линии электропередачи ЗАЭС - сейчас блок снабжается через распределительное устройство местной ТЭЦ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "серьезно обеспокоен последним обстрелом на площадке крупнейшей в Европе атомной электростанции", сообщили в агентстве.
Гросси подчеркнул важность присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС для беспристрастного и независимого мониторинга и информирования о подобных инцидентах. Гендиректор МАГАТЭ вновь отметил необходимость скорейшего создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, с идеей о которой агентство выступило ранее.
"До вчерашнего дня казалось, что на станции или рядом с ней меньше обстрелов, но этот последний эпизод показывает, что опасность остается очень реальной... Я полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы зона ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС стала реальностью как можно скорее. Мои встречи на высоком уровне в ООН на этой неделе имеют решающее значение для достижения этой цели, которая имеет первостепенное значение для предотвращения серьезной ядерной аварии", - сказал Гросси.
Ранее в среду Гросси провел ряд встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, на которых поднималась тема безопасности ЗАЭС. В частности, глава МАГАТЭ встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, другими высокопоставленными лицами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.