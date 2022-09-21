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МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
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МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС - РИА Новости, 21.09.2022
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС
Электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС было восстановлено в среду после повреждений в результате обстрела, некоторое время на станции... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T23:01
2022-09-21T23:49
специальная военная операция на украине
в мире
магатэ
запорожская область
запорожская аэс
украина
вооруженные силы украины
рафаэль гросси
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ВЕНА, 21 сен - РИА Новости. Электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС было восстановлено в среду после повреждений в результате обстрела, некоторое время на станции использовались дизельные генераторы, сообщили в среду в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)."В результате возобновления обстрелов рано утром в среду на площадке Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине были повреждены кабели, обеспечивающие электроэнергией один из ее шести блоков, что вынудило этот реактор временно полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для обеспечения основных функций безопасности", - сообщило МАГАТЭ со ссылкой на украинский персонал станции.При этом два из трех аварийных генераторов запустились в автоматическом режиме и обеспечили энергоснабжение шестого блока в течение 40 минут, сообщило агентство. Затем доступ к внешнему энергоснабжению был вновь восстановлен. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.По информации МАГАТЭ, пять других реакторов ЗАЭС не пострадали в результате обстрела, продолжая получать электроэнергию напрямую от внешней линии электропередачи станции, которая была восстановлена на прошлой неделе. Все шесть реакторов ЗАЭС ранее были переведены в режим холодной остановки, однако они нуждаются в электроэнергии для охлаждения и обеспечения других важных функций в сфере безопасности.В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденных кабелей шестого блока, а также по восстановлению его прямого подключения к линии электропередачи ЗАЭС - сейчас блок снабжается через распределительное устройство местной ТЭЦ.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "серьезно обеспокоен последним обстрелом на площадке крупнейшей в Европе атомной электростанции", сообщили в агентстве.Гросси подчеркнул важность присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС для беспристрастного и независимого мониторинга и информирования о подобных инцидентах. Гендиректор МАГАТЭ вновь отметил необходимость скорейшего создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, с идеей о которой агентство выступило ранее."До вчерашнего дня казалось, что на станции или рядом с ней меньше обстрелов, но этот последний эпизод показывает, что опасность остается очень реальной... Я полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы зона ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС стала реальностью как можно скорее. Мои встречи на высоком уровне в ООН на этой неделе имеют решающее значение для достижения этой цели, которая имеет первостепенное значение для предотвращения серьезной ядерной аварии", - сказал Гросси.Ранее в среду Гросси провел ряд встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, на которых поднималась тема безопасности ЗАЭС. В частности, глава МАГАТЭ встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, другими высокопоставленными лицами.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220916/zaes-1817335593.html
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в мире, магатэ, запорожская область, запорожская аэс, украина, вооруженные силы украины, рафаэль гросси, европа, россия, энергодар, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, МАГАТЭ, Запорожская область, Запорожская АЭС, Украина, Вооруженные силы Украины, Рафаэль Гросси, Европа, Россия, Энергодар, ООН
23:01 21.09.2022 (обновлено: 23:49 21.09.2022)
 
МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС

МАГАТЭ сообщило о восстановлении электроснабжения одного из блоков ЗАЭС после обстрела

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Рабочие на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 21 сен - РИА Новости. Электроснабжение одного из шести блоков Запорожской АЭС было восстановлено в среду после повреждений в результате обстрела, некоторое время на станции использовались дизельные генераторы, сообщили в среду в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).
"В результате возобновления обстрелов рано утром в среду на площадке Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине были повреждены кабели, обеспечивающие электроэнергией один из ее шести блоков, что вынудило этот реактор временно полагаться на аварийные дизель-генераторы для получения энергии, необходимой для обеспечения основных функций безопасности", - сообщило МАГАТЭ со ссылкой на украинский персонал станции.
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При этом два из трех аварийных генераторов запустились в автоматическом режиме и обеспечили энергоснабжение шестого блока в течение 40 минут, сообщило агентство. Затем доступ к внешнему энергоснабжению был вновь восстановлен. Отключение системы от внешней подачи электроэнергии произошло около часа ночи по местному времени, добавили в агентстве.
По информации МАГАТЭ, пять других реакторов ЗАЭС не пострадали в результате обстрела, продолжая получать электроэнергию напрямую от внешней линии электропередачи станции, которая была восстановлена на прошлой неделе. Все шесть реакторов ЗАЭС ранее были переведены в режим холодной остановки, однако они нуждаются в электроэнергии для охлаждения и обеспечения других важных функций в сфере безопасности.
В настоящее время ведутся работы по ремонту поврежденных кабелей шестого блока, а также по восстановлению его прямого подключения к линии электропередачи ЗАЭС - сейчас блок снабжается через распределительное устройство местной ТЭЦ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "серьезно обеспокоен последним обстрелом на площадке крупнейшей в Европе атомной электростанции", сообщили в агентстве.
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Гросси подчеркнул важность присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС для беспристрастного и независимого мониторинга и информирования о подобных инцидентах. Гендиректор МАГАТЭ вновь отметил необходимость скорейшего создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС, с идеей о которой агентство выступило ранее.
"До вчерашнего дня казалось, что на станции или рядом с ней меньше обстрелов, но этот последний эпизод показывает, что опасность остается очень реальной... Я полон решимости сделать все, что в моих силах, чтобы зона ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС стала реальностью как можно скорее. Мои встречи на высоком уровне в ООН на этой неделе имеют решающее значение для достижения этой цели, которая имеет первостепенное значение для предотвращения серьезной ядерной аварии", - сказал Гросси.
Ранее в среду Гросси провел ряд встреч на полях ГА ООН в Нью-Йорке, на которых поднималась тема безопасности ЗАЭС. В частности, глава МАГАТЭ встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главой украинского МИД Дмитрием Кулебой, президентом Франции Эммануэлем Макроном, другими высокопоставленными лицами.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМАГАТЭЗапорожская областьЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы УкраиныРафаэль ГроссиЕвропаРоссияЭнергодарООН
 
 
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