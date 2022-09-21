https://ria.ru/20220921/donetsk-1818350829.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:51
2022-09-21T10:51
2022-09-21T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии