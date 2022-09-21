Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818350829.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:51
2022-09-21T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817536670_91:0:3024:1650_1920x0_80_0_0_a229e3577e3b05a2b31573e48d3d8752.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818323334.html
кировский район
донецк (днр)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817536670_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_ccfb1066e05bbbe9d90acf526d0eaab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировский район, донецк (днр), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Украина
10:51 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала