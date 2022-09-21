Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка
Украинские войска за восемь минут обстреляли несколько районов Донецка
Выбитые стекла жилого дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 04.57 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 05.03 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра; 05.05 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево, украинские войска в 5.00 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.