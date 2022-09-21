https://ria.ru/20220921/donetsk-1818312642.html

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли несколько районов Донецка

Украинские войска за восемь минут обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T05:50

2022-09-21T05:50

2022-09-21T05:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут обстреляли ряд районов Донецка, выпустив в общей сложности три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, обстрелу подвергся населенный пункт Зайцево, украинские войска в 5.00 выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/obstrel-1818310216.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр)