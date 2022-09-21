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Аналитик рассказал, как доллар переполошил весь мир - РИА Новости, 21.09.2022
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Аналитик рассказал, как доллар переполошил весь мир
Аналитик рассказал, как доллар переполошил весь мир - РИА Новости, 21.09.2022
Аналитик рассказал, как доллар переполошил весь мир
Укрепление доллара ведет к ухудшению перспектив мировой экономики, глобальная инфляция растет, возможность усиления развивающихся стран падает, и многие этим... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T01:16
2022-09-21T11:08
экономика
михаил васильев
федеральная резервная система сша
совкомбанк
доллар
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к ухудшению перспектив мировой экономики, глобальная инфляция растет, возможность усиления развивающихся стран падает, и многие этим озабочены. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.Эксперт напомнил, что американская валюта усиливается на мировом валютном рынке благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. Кроме того, практически все цены на сырье выражены в долларах, поэтому укрепление валюты ведет к росту стоимости ресурсов и углублению кризиса, отметил он.По словам эксперта, монетарная политика ФРС также влияет на увеличение долларовых процентных ставок, что ведет к удорожанию обслуживания займов. " Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга", отметил аналитик.Дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара, считает Васильев.
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экономика, михаил васильев, федеральная резервная система сша, совкомбанк, доллар
Экономика, Михаил Васильев, Федеральная резервная система США, Совкомбанк, Доллар
01:16 21.09.2022 (обновлено: 11:08 21.09.2022)
 
Аналитик рассказал, как доллар переполошил весь мир

Аналитик Васильев: укрепление доллара ухудшает перспективы мировой экономики

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты в Бюро гравировки и печати
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты в Бюро гравировки и печати. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Укрепление доллара ведет к ухудшению перспектив мировой экономики, глобальная инфляция растет, возможность усиления развивающихся стран падает, и многие этим озабочены. Об этом рассказал "Прайму" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Эксперт напомнил, что американская валюта усиливается на мировом валютном рынке благодаря самому быстрому за 40 лет ужесточению монетарной политики ФРС и ожиданиям скорой глобальной рецессии. Кроме того, практически все цены на сырье выражены в долларах, поэтому укрепление валюты ведет к росту стоимости ресурсов и углублению кризиса, отметил он.
По словам эксперта, монетарная политика ФРС также влияет на увеличение долларовых процентных ставок, что ведет к удорожанию обслуживания займов. " Это ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга", отметил аналитик.
Дальнейшее разрастание мирового кризиса может побудить политиков задуматься о мерах по сдерживанию укрепления доллара, считает Васильев.
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ЭкономикаМихаил ВасильевФедеральная резервная система СШАСовкомбанкДоллар
 
 
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