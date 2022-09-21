https://ria.ru/20220921/dokapitalizatsiya-1818506179.html

Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин

Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин - РИА Новости, 21.09.2022

Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин

Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:25

2022-09-21T18:25

2022-09-21T18:25

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ассоциация российских банков

министерство финансов рф (минфин россии)

банки

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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния."Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.

https://ria.ru/20220921/banking-1818479716.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, министерство финансов рф (минфин россии), банки