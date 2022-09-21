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Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин - РИА Новости, 21.09.2022
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Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин - РИА Новости, 21.09.2022
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин
Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:25
2022-09-21T18:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
министерство финансов рф (минфин россии)
банки
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния."Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, министерство финансов рф (минфин россии), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ассоциация российских банков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Банки
18:25 21.09.2022
 
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин

Глава департамента Минфина Чебесков: системная докапитализация банков пока не нужна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния.
"Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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В Госдуму внесли законопроект об исламском банкинге
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ассоциация российских банковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Банки
 
 
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