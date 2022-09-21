https://ria.ru/20220921/dokapitalizatsiya-1818506179.html
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин - РИА Новости, 21.09.2022
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин
Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:25
2022-09-21T18:25
2022-09-21T18:25
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ассоциация российских банков
министерство финансов рф (минфин россии)
банки
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КАЗАНЬ, 21 сен - РИА Новости. Системная докапитализация банков в России на данном этапе не нужна, заявил журналистам в кулуарах форума Ассоциации банков России директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.Ассоциации российских банков (АРБ) в начале сентября обратилась в ЦБ с предложением рассмотреть вопрос о докапитализации банковского сектора за счет средств Фонда национального благосостояния."Нет. На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в ответ на вопрос, планируется ли докапитализация банков.
https://ria.ru/20220921/banking-1818479716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ассоциация российских банков, министерство финансов рф (минфин россии), банки
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ассоциация российских банков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Банки
Системная докапитализация российских банков пока не нужна, заявил Минфин
Глава департамента Минфина Чебесков: системная докапитализация банков пока не нужна