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Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения - РИА Новости, 21.09.2022
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Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения
Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения - РИА Новости, 21.09.2022
Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения
Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения в российских регионах сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:50
2022-09-21T11:50
пермский край
дмитрий махонин
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ПЕРМЬ, 21 сен – РИА Новости. Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения в российских регионах сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в онлайн-совещании по вопросам догазификации. В ходе совещания глава региона доложил о планах газификации в регионе и предварительных итогах программы догазификации. По его словам, на сегодняшний день в Пермском крае с начала реализации программы заключены свыше 30 тысяч договоров на догазификацию. При этом собственники 15 тысяч домовладений уже воспользовались этой возможностью, в более трех тысяч домов газ уже пущен.Махонин обратил внимание, что в Пермском крае впервые в России приняли решение в ходе догазификации компенсировать из краевого бюджета расходы на строительство газовых сетей не до границ участка, а непосредственно до домов.Как отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский, количество подключений во многом зависит и от готовности самих потребителей к приему газа. Он призвал руководство регионов оказывать максимально возможную поддержку людям в части компенсации затрат на прокладку сетей внутри участка и покупку газового оборудования, и брать на вооружение опыт регионов, в которых подобные механизмы уже есть.В своем докладе Махонин акцентировалвнимание на том, что в последние годы Пермский край набрал "достойные темпы обеспечения газом территорий". При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией "Газпром".Как уточнил Махонин, в рамках совместной программы с компанией в Пермском крае до 2026 года будет построено 55 межпоселковых газопроводов. Обновление сетей пройдет в 190 населенных пунктах, что позволит обеспечить бесперебойную подачу газа для более чем 33 тысяч домовладений. Общий объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей.
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пермский край, дмитрий махонин, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Пермский край, Дмитрий Махонин, ЖКХ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
11:50 21.09.2022
 

Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПЕРМЬ, 21 сен – РИА Новости. Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения в российских регионах сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в онлайн-совещании по вопросам догазификации. В ходе совещания глава региона доложил о планах газификации в регионе и предварительных итогах программы догазификации. По его словам, на сегодняшний день в Пермском крае с начала реализации программы заключены свыше 30 тысяч договоров на догазификацию. При этом собственники 15 тысяч домовладений уже воспользовались этой возможностью, в более трех тысяч домов газ уже пущен.
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Махонин обратил внимание, что в Пермском крае впервые в России приняли решение в ходе догазификации компенсировать из краевого бюджета расходы на строительство газовых сетей не до границ участка, а непосредственно до домов.
Как отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский, количество подключений во многом зависит и от готовности самих потребителей к приему газа. Он призвал руководство регионов оказывать максимально возможную поддержку людям в части компенсации затрат на прокладку сетей внутри участка и покупку газового оборудования, и брать на вооружение опыт регионов, в которых подобные механизмы уже есть.
"Представители федерального Минэнерго и правительства России поддержали инициативу и дали соответствующие рекомендации главам регионов", – говорится в сообщении.
В своем докладе Махонин акцентировалвнимание на том, что в последние годы Пермский край набрал "достойные темпы обеспечения газом территорий". При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией "Газпром".
Как уточнил Махонин, в рамках совместной программы с компанией в Пермском крае до 2026 года будет построено 55 межпоселковых газопроводов. Обновление сетей пройдет в 190 населенных пунктах, что позволит обеспечить бесперебойную подачу газа для более чем 33 тысяч домовладений. Общий объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей.
 
Пермский крайДмитрий МахонинЖКХМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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