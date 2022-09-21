https://ria.ru/20220921/dogazifikatsiya-1818369067.html

Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения

Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения - РИА Новости, 21.09.2022

Опыт Пермского края по догазификации рекомендован для распространения

Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения в российских регионах сообщается на сайте губернатора и правительства региона. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:50

2022-09-21T11:50

2022-09-21T11:50

пермский край

дмитрий махонин

жкх

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_291:81:3219:1728_1920x0_80_0_0_fffa18e7de62aed6664f3b87d1200228.jpg

ПЕРМЬ, 21 сен – РИА Новости. Опыт Пермского края по догазификации рекомендован правительством РФ для внедрения в российских регионах сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Во вторник глава Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в онлайн-совещании по вопросам догазификации. В ходе совещания глава региона доложил о планах газификации в регионе и предварительных итогах программы догазификации. По его словам, на сегодняшний день в Пермском крае с начала реализации программы заключены свыше 30 тысяч договоров на догазификацию. При этом собственники 15 тысяч домовладений уже воспользовались этой возможностью, в более трех тысяч домов газ уже пущен.Махонин обратил внимание, что в Пермском крае впервые в России приняли решение в ходе догазификации компенсировать из краевого бюджета расходы на строительство газовых сетей не до границ участка, а непосредственно до домов.Как отметил заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский, количество подключений во многом зависит и от готовности самих потребителей к приему газа. Он призвал руководство регионов оказывать максимально возможную поддержку людям в части компенсации затрат на прокладку сетей внутри участка и покупку газового оборудования, и брать на вооружение опыт регионов, в которых подобные механизмы уже есть.В своем докладе Махонин акцентировалвнимание на том, что в последние годы Пермский край набрал "достойные темпы обеспечения газом территорий". При этом работа продолжается, увеличиваются объемы инвестиций в развитие отрасли, в том числе благодаря поддержке федерации и эффективному сотрудничеству с компанией "Газпром".Как уточнил Махонин, в рамках совместной программы с компанией в Пермском крае до 2026 года будет построено 55 межпоселковых газопроводов. Обновление сетей пройдет в 190 населенных пунктах, что позволит обеспечить бесперебойную подачу газа для более чем 33 тысяч домовладений. Общий объем инвестиций превысит 20 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220906/terminal-1814752484.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии)