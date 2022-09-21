Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
Генсек ООН Гутерреш обсудил с Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке
Зерно. Архивное фото
ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной организации.
"Генеральный секретарь встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что Гутерреш и Эрдоган обсудили последствия конфликта на Украине, а также дальнейшие действия по черноморской зерновой инициативе, а также обеспечение доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки. Они также обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии и обсудили сотрудничество между ООН и Турцией, отмечает ООН.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.