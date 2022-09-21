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Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке

Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке - РИА Новости, 21.09.2022

Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T06:43

2022-09-21T06:43

2022-09-21T06:43

антониу гутерреш

реджеп тайип эрдоган

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной организации.В нем отмечается, что Гутерреш и Эрдоган обсудили последствия конфликта на Украине, а также дальнейшие действия по черноморской зерновой инициативе, а также обеспечение доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки. Они также обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии и обсудили сотрудничество между ООН и Турцией, отмечает ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

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Максим Горбачев

антониу гутерреш, реджеп тайип эрдоган, турция, оон, россия, украина, в мире