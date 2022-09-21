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Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке - РИА Новости, 21.09.2022
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Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке - РИА Новости, 21.09.2022
Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке
Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T06:43
2022-09-21T06:43
антониу гутерреш
реджеп тайип эрдоган
турция
оон
россия
украина
в мире
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной организации.В нем отмечается, что Гутерреш и Эрдоган обсудили последствия конфликта на Украине, а также дальнейшие действия по черноморской зерновой инициативе, а также обеспечение доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки. Они также обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии и обсудили сотрудничество между ООН и Турцией, отмечает ООН.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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антониу гутерреш, реджеп тайип эрдоган, турция, оон, россия, украина, в мире
Антониу Гутерреш, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, ООН, Россия, Украина, В мире
06:43 21.09.2022
 
Гутерреш и Эрдоган обсудили дальнейшие действия по продуктовой сделке

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом дальнейшие действия по продуктовой сделке, сообщает пресс-служба всемирной организации.
"Генеральный секретарь встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом", - сказано в сообщении.
В нем отмечается, что Гутерреш и Эрдоган обсудили последствия конфликта на Украине, а также дальнейшие действия по черноморской зерновой инициативе, а также обеспечение доступа российского зерна и удобрений на мировые рынки. Они также обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии и обсудили сотрудничество между ООН и Турцией, отмечает ООН.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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Антониу ГутеррешРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияООНРоссияУкраинаВ мире
 
 
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