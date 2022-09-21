https://ria.ru/20220921/byulleteni-1818481276.html

В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума

В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022

В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума

Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:14

2022-09-21T17:14

2022-09-21T17:14

в мире

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818078206_0:135:2458:1518_1920x0_80_0_0_fd644b344858624d351b1daf161fb30c.jpg

ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По данным избирательной комиссии, в списках избирателей Херсонской области находятся 750 тысяч человек."Мы готовы организовать референдум полностью на всей территории Херсонской области, в том числе отдаленные районы мы будем покрывать придомовым голосованием", - добавила Захарова.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220921/kherson-1818319898.html

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях