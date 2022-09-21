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В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022
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В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:14
2022-09-21T17:14
в мире
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По данным избирательной комиссии, в списках избирателей Херсонской области находятся 750 тысяч человек."Мы готовы организовать референдум полностью на всей территории Херсонской области, в том числе отдаленные районы мы будем покрывать придомовым голосованием", - добавила Захарова.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
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в мире, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
17:14 21.09.2022
 
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума

Избирком Херсонской области подготовил около 750 тысяч бюллетеней для референдума

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд в Херсоне. Архивное фото
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
"Количество бюллетеней соответствует подготовленному списку избирателей, не более. Мы планируем, что на территории Херсонской области проголосуют около 750 тысяч избирателей", - сказала Захарова журналистам.
По данным избирательной комиссии, в списках избирателей Херсонской области находятся 750 тысяч человек.
"Мы готовы организовать референдум полностью на всей территории Херсонской области, в том числе отдаленные районы мы будем покрывать придомовым голосованием", - добавила Захарова.
Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:17
В Херсоне заявили, что не нуждаются в признании референдума Украиной
 
В миреХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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