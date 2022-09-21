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В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума - РИА Новости, 21.09.2022
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:14
2022-09-21T17:14
2022-09-21T17:14
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ХЕРСОН, 21 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в Херсонской области подготовила на референдум около 750 тысяч бюллетеней в соответствии с составленным списком избирателей, заявила в среду председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.По данным избирательной комиссии, в списках избирателей Херсонской области находятся 750 тысяч человек."Мы готовы организовать референдум полностью на всей территории Херсонской области, в том числе отдаленные районы мы будем покрывать придомовым голосованием", - добавила Захарова.Референдумы по вопросу вхождения ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации пройдут с 23 по 27 сентября.
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в мире, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
В Херсонской области подготовили около 750 тысяч бюллетеней для референдума
Избирком Херсонской области подготовил около 750 тысяч бюллетеней для референдума