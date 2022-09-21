https://ria.ru/20220921/byudzhet-1818464924.html

Россия выйдет на бюджетное правило в 2024 году, заявил Путин

Россия выйдет на бюджетное правило в 2024 году, заявил Путин - РИА Новости, 21.09.2022

Россия выйдет на бюджетное правило в 2024 году, заявил Путин

Россия выйдет на бюджетное правило где-то в 2024 году и уверенно будет сокращать дефицит федерального бюджета до 0,7% ВВП, уже в 2023 году он может оказаться... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:24

2022-09-21T16:24

2022-09-21T16:54

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия выйдет на бюджетное правило где-то в 2024 году и уверенно будет сокращать дефицит федерального бюджета до 0,7% ВВП, уже в 2023 году он может оказаться меньше 2% ВВП, заявил президент Владимир Путин.Бюджетное правило, которое ограничивало бы использование дополнительных доходов казны от нефти и газа, и принцип формирования "подушки безопасности" обсуждались на совещании у главы государства по экономическим вопросам в понедельник. На текущий год правило приостановлено."Сейчас мы работаем над бюджетом. Пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета до 0,7%", - сказал Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в среду.Во вторник премьер-министр Михаил Мишустин в свою очередь провел заседание правкомиссии по бюджетным проектировкам, на котором заявил, что федеральный бюджет в 2023-2025 годах будет исполняться с бюджетным правилом, что поможет защитить экономику от внешних рисков. По его словам, в 2023 и 2024 годах предусматривается переходный период, когда расходы будут выше тех, что должны быть по правилу, на 2,9 триллиона рублей и на 1,6 триллиона рублей соответственно.В результате, по словам главы правительства, дефицит бюджета будет сокращаться с 2% ВВП в 2023 году до 1,4% в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году."В 2023 году дефицит планируется в 2%. У нас, я думаю, что и 2% не будет, на самом деле может быть и меньше... но во всяком случае ресурсы есть", - заявил Путин.

https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818173546.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия