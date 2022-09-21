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Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022
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Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН
Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022
Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН
Президент США Джо Байден проигнорировал все вопросы, которые журналисты выкрикивали ему на входе в штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:27
2022-09-21T18:27
в мире
джо байден
сша
оон
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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проигнорировал все вопросы, которые журналисты выкрикивали ему на входе в штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости.Байден в среду выступает в рамках общих прений недели высокого уровня сессии ГА ООН.Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
https://ria.ru/20220921/putin-1818498006.html
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в мире, джо байден, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Джо Байден, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
18:27 21.09.2022
 
Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН

Байден не стал отвечать на вопросы журналистов при входе в штаб-квартиру ООН

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проигнорировал все вопросы, которые журналисты выкрикивали ему на входе в штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости.
Байден в среду выступает в рамках общих прений недели высокого уровня сессии ГА ООН.
Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
17:57
Песков считает, что Путин не будет следить за речью Байдена в ООН
 
В миреДжо БайденСШАООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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