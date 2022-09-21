https://ria.ru/20220921/bayden-1818507257.html

Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН

Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН - РИА Новости, 21.09.2022

Байден проигнорировал все вопросы прессы на входе в штаб-квартиру ООН

Президент США Джо Байден проигнорировал все вопросы, которые журналисты выкрикивали ему на входе в штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T18:27

2022-09-21T18:27

2022-09-21T18:27

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джо байден

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден проигнорировал все вопросы, которые журналисты выкрикивали ему на входе в штаб-квартиру ООН, передает корреспондент РИА Новости.Байден в среду выступает в рамках общих прений недели высокого уровня сессии ГА ООН.Газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента США заявила, что Белый дом вносит срочную правку в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина. До этого сообщалось, что президент США собирается говорить о реформе Совета безопасности ООН, объявит о значительных инвестициях в глобальную продовольственную безопасность, осудит действия России на Украине и призовет мир продолжать им противостоять.Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.

https://ria.ru/20220921/putin-1818498006.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, джо байден, сша, оон, генеральная ассамблея оон