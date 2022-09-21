https://ria.ru/20220921/aktsiya-1818529297.html

В Москве на незаконной акции задержали нарушителей

В Москве на незаконной акции задержали нарушителей - РИА Новости, 21.09.2022

В Москве на незаконной акции задержали нарушителей

Правоохранители начали задерживать нарушителей порядка на несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T19:45

2022-09-21T19:45

2022-09-21T21:48

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правоохранители начали задерживать нарушителей порядка на несанкционированной акции в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок, предупредив, что вскоре начнутся задержания, а самая акция носит несанкционированный характер."Уважаемые граждане! Просьба разойтись, ваша акция не согласована", - объявили полицейские в громкоговоритель. Собравшиеся проигнорировали требования полицейских.Задержания начались после того, как один из участников несанкционированной акции поднял плакат.Сейчас задержания прекратились, полиция продолжает призывать граждан разойтись.Ранее прокуратура Москвы предупредила об ответственности, в том числе уголовной, за участие в несогласованных акциях, после появления 21 сентября призывов к участию в таких мероприятиях. Ранее в интернете, в том числе в соцсетях, была размещена информация с призывом к участию в несанкционированных акциях в Москве и совершению иных противоправных деяний.Подчеркивается, что данные мероприятия с органами исполнительной власти в установленном законом порядке не согласованы. Отмечается, что за такие деяния грозит административная ответственность по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Также предусмотрена уголовная ответственность по статье 151 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), статье 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), 212 УК РФ (Массовые беспорядки), за совершение которых предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818407781.html

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россия, вооруженные силы рф, москва