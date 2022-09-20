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Эксперт объяснил, как узнать, что вас занесли в черный список
Эксперт объяснил, как узнать, что вас занесли в черный список - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперт объяснил, как узнать, что вас занесли в черный список
Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством "Прайм" рассказал о признаках занесения контакта в РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:19
2022-09-20T04:19
2022-09-20T04:19
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков в беседе с агентством "Прайм" рассказал о признаках занесения контакта в "черный список".Так, попытки дозвонится на заблокировавший номер закончатся "аномальными гудками" или оповещением, что "абонент занят или находится вне зоны действия сети", подчеркнул эксперт. Также сообщения от абонента из "черного списка" не будут доставлены. Проверить блокировку номера можно, позвонив с другого телефона.Новиков отметил, что мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber тоже позволяют блокировать номера, но по-разному реагируют на попытки контакта из "черного списка" связаться с абонентом. По словам эксперта, при добавлении номера в "черный список", профиль заблокировавшего абонента станет недоступен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, whatsapp inc., telegram, viber
Технологии, WhatsApp Inc., Telegram, Viber
Эксперт объяснил, как узнать, что вас занесли в черный список
Эксперт Новиков: странные гудки при дозвоне могут указывать на внесение в "черный список"