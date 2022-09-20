https://ria.ru/20220920/zlatkis-1818127617.html

Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка

Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка - РИА Новости, 20.09.2022

Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка

Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:49

2022-09-20T13:49

2022-09-20T13:49

сбербанк россии

экономика

россия

белла златкис

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации.Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. Ранее, в 2000-2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов РФ, до этого работала на различных позициях в министерстве финансов РФ и РСФСР, начиная с 1970 года. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ". Кандидат экономических наук."Восемнадцать лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", - прокомментировала она.

https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сбербанк россии, экономика, россия, белла златкис