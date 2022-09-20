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Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка - РИА Новости, 20.09.2022
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Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка
Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка - РИА Новости, 20.09.2022
Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка
Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:49
2022-09-20T13:49
сбербанк россии
экономика
россия
белла златкис
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации.Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. Ранее, в 2000-2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов РФ, до этого работала на различных позициях в министерстве финансов РФ и РСФСР, начиная с 1970 года. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ". Кандидат экономических наук."Восемнадцать лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", - прокомментировала она.
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сбербанк россии, экономика, россия, белла златкис
Сбербанк России, Экономика, Россия, Белла Златкис
13:49 20.09.2022
 
Златкис уходит с должности зампреда правления Сбербанка

Зампред правления Сбербанка Златкис уходит с должности по собственному желанию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБелла Златкис
Белла Златкис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Белла Златкис. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зампред правления Сбербанка Белла Златкис уходит со своей должности по собственному желанию, говорится в сообщении кредитной организации.
"Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил просьбу о выходе из состава правления по собственному желанию заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис", - сказано в сообщении.
Златкис начала работать в Сбербанке в 2004 году в должности заместителя председателя правления. Ранее, в 2000-2004 годах, занимала должность заместителя министра финансов РФ, до этого работала на различных позициях в министерстве финансов РФ и РСФСР, начиная с 1970 года. Имеет звание "Заслуженный экономист РФ". Кандидат экономических наук.
"Восемнадцать лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", - прокомментировала она.
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