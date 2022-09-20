https://ria.ru/20220920/zhizn-1818186094.html

Эксперт ВЦИОМ рассказала, сколько рассчитывают прожить россияне

Эксперт ВЦИОМ рассказала, сколько рассчитывают прожить россияне - РИА Новости, 20.09.2022

Эксперт ВЦИОМ рассказала, сколько рассчитывают прожить россияне

Россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет, сообщила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:56

2022-09-20T15:56

2022-09-20T15:56

общество

вциом

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816227811_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_caeac1d96f63e820d4ffac599ac43055.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают дожить до 78 лет, сообщила руководитель департамента издательских программ ВЦИОМ Анна Кулешова."Сколько лет ожидают прожить россияне? В среднем, они ожидают дожить до 78 лет. При этом женщины рассчитывают дожить до 81 года. Мужчины - до 74 лет", - сказала Кулешова, сославшись на телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник", во время экспертной дискуссии ВЦИОМ "Будущее старости: изменение наших представлений о пожилых людях, их образе жизни, потребностях и потенциале".Также эксперт рассказал, как россияне понимают, когда начинается старость. Результаты опроса ВЦИОМ показали, что половина (50%) считает, что старость начинается тогда, когда начинаются серьезные проблемы со здоровьем, 27% - когда пропадает возможность зарабатывать и обеспечивать себя, еще 26% уверены, что старость начинается тогда, когда прекращается трудовая деятельность или появляется зависимость человека от окружающих. Каждый пятый (20%) думает, что старость начинается с потерей возможности вести привычный образ жизни или с выходом на пенсию.Кулешова отметила, что россияне среди самых распространенных проблем пожилых людей называют бедность и низкие пенсии (71%), ухудшение здоровья и болезни (44%), ощущение ненужности (19%) и одиночество (17%).

https://ria.ru/20220914/lgoty-1816619253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вциом, россия