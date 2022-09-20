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Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку - РИА Новости, 21.09.2022
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Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку
Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку - РИА Новости, 21.09.2022
Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку
Животные проживающие в вольерных комплексах на природных территориях Москвы переедут на зимовку в пункты передержки, где за ними будут ухаживать специалисты,... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-20T20:03
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Животные проживающие в вольерных комплексах на природных территориях Москвы переедут на зимовку в пункты передержки, где за ними будут ухаживать специалисты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что некоторые животные останутся жить в вольерах из-за собственной морозостойкости и дополнительного обогрева жилищ. Например, весь год посетители смогу наблюдать за ланями, ушастой совой, серой неясытью, филинами и белками.Уточняется, что первыми на зимовку в теплые "квартиры" отправятся птицы из вольерного комплекса в природно-историческом парке "Царицыно": филин, фазаны, гуси, индюки, утка хохлатая и курицы с петухом. Затем летнее жилье покинут птицы вольерного комплекса в ландшафтном заказнике "Тропаревский": куры минорки и домашние куры, гуси, фазан даурский и индейка бронзовая.Кроме того, из "Дома лани" в Зеленограде на зиму переедут домашние куры, фазаны, индейки, цесарки, мускусные утки, кролики.
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москва, зеленоград, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоград, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
20:03 20.09.2022 (обновлено: 14:05 21.09.2022)
 

Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЕвропейская лань в вольерном комплексе "Дом лани" в Зеленограде
Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Животные проживающие в вольерных комплексах на природных территориях Москвы переедут на зимовку в пункты передержки, где за ними будут ухаживать специалисты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обитатели вольерных комплексов переезжают в "зимние квартиры". На природных территориях столицы обустроено семь вольерных комплексов. Там можно бесплатно любоваться разными животными: ланями, козами, овцами, белками, фазанами. С наступлением осени многие животные переезжают в "зимние квартиры" – в пункт передержки, где за ними ухаживают специалисты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые животные останутся жить в вольерах из-за собственной морозостойкости и дополнительного обогрева жилищ. Например, весь год посетители смогу наблюдать за ланями, ушастой совой, серой неясытью, филинами и белками.
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Уточняется, что первыми на зимовку в теплые "квартиры" отправятся птицы из вольерного комплекса в природно-историческом парке "Царицыно": филин, фазаны, гуси, индюки, утка хохлатая и курицы с петухом. Затем летнее жилье покинут птицы вольерного комплекса в ландшафтном заказнике "Тропаревский": куры минорки и домашние куры, гуси, фазан даурский и индейка бронзовая.
"В начале октября планируется заезд в "зимние квартиры" павлинов, гусей и фазанов, обитающих в вольерах памятника природы "Серебряный Бор". Уезжают на зимовку и обитатели природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино": белки, две козы, овца, фазаны, декоративные голуби, китайские гуси, индюки и индоутки, куры необычных пород", - добавили в сообщении.
Кроме того, из "Дома лани" в Зеленограде на зиму переедут домашние куры, фазаны, индейки, цесарки, мускусные утки, кролики.
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