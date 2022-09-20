https://ria.ru/20220920/zhivotnye-1818415367.html

Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку

Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку - РИА Новости, 21.09.2022

Животные из вольеров на природных территориях Москвы переедут на зимовку

Животные проживающие в вольерных комплексах на природных территориях Москвы переедут на зимовку в пункты передержки, где за ними будут ухаживать специалисты,... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-20T20:03

2022-09-20T20:03

2022-09-21T14:05

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Животные проживающие в вольерных комплексах на природных территориях Москвы переедут на зимовку в пункты передержки, где за ними будут ухаживать специалисты, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что некоторые животные останутся жить в вольерах из-за собственной морозостойкости и дополнительного обогрева жилищ. Например, весь год посетители смогу наблюдать за ланями, ушастой совой, серой неясытью, филинами и белками.Уточняется, что первыми на зимовку в теплые "квартиры" отправятся птицы из вольерного комплекса в природно-историческом парке "Царицыно": филин, фазаны, гуси, индюки, утка хохлатая и курицы с петухом. Затем летнее жилье покинут птицы вольерного комплекса в ландшафтном заказнике "Тропаревский": куры минорки и домашние куры, гуси, фазан даурский и индейка бронзовая.Кроме того, из "Дома лани" в Зеленограде на зиму переедут домашние куры, фазаны, индейки, цесарки, мускусные утки, кролики.

https://ria.ru/20220729/zaytsy-1806689699.html

https://ria.ru/20220912/zhivotnye-1817051892.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, зеленоград, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы