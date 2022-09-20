https://ria.ru/20220920/zhile-1818141634.html

Кузбасс увеличит финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот

Кузбасс увеличит финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот - РИА Новости, 20.09.2022

Кузбасс увеличит финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот

Кузбасс увеличит финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в 2023 году, что позволит повысить сумму жилищного сертификата, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:18

2022-09-20T14:18

2022-09-20T14:40

общество

сергей цивилев

жилье

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Кузбасс увеличит финансирование программы обеспечения жильем детей-сирот в 2023 году, что позволит повысить сумму жилищного сертификата, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на решение губернатора Сергея Цивилева, принятого по итогам заседания координационного совета межведомственного штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения Кузбасса."С этого года в Кузбассе действует новая мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Жилье приобретается за счет денежного сертификата на сумму 1,4 миллиона рублей в любом муниципалитете. В этом году на сертификаты из областного бюджета выделено свыше 173,9 миллиона рублей. Я принял решение увеличить финансирование на 2023 год до 200,7 миллиона рублей. Это позволит увеличить сумму сертификата, люди смогут выбрать жилье по своему вкусу, возможно, приобрести дом, землю", — цитирует пресс-служба главу региона.Уточняется, что получить жилищные сертификаты могут жители региона старше 23 лет, включенные в список детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем. Кандидату необходимо иметь не менее шести месяцев общего трудового стажа и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилья."Размер соцвыплаты рассчитывается исходя из норматива общей площади жилых помещений в 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в Кузбассе на III квартал года, предшествующего году, в котором предоставляется социальная выплата. Если стоимость приобретаемого жилья меньше размера выплаты, средства перечисляются в размере его фактической стоимости", – уточняется в сообщении.Также сертификат может покрывать лишь часть цены за жилье, остальное можно внести из ипотечных или личных средств, материнского капитала. После утверждения всех документов и приобретения жилья сумма сертификата поступит на счет продавца через министерство образования Кузбасса.По состоянию на 20 сентября, выдано 122 сертификата на общую сумму более 120 миллионов рублей. На данный момент 85 человек уже приобрели жилые помещения в собственность, из них 15 человек — дома с земельным участком, а 70 человек — благоустроенные квартиры в многоквартирных домах.По данным на 20 сентября 2022 года, в списке на получение жилых помещений состоит 12926 детей-сирот, у 9321 из них наступило право на обеспечение жильем. За 2021 год обеспечено жильем 728 человек, в 2022 году — 546 человек. После получения жилого помещения по договору специализированного найма сирота исключается из списка нуждающихся.

https://ria.ru/20220920/posobie-1818072271.html

https://ria.ru/20220913/sotsobekty-1816476107.html

https://ria.ru/20220909/kuzbass-1815619873.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, сергей цивилев, жилье, кемеровская область