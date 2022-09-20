https://ria.ru/20220920/zerno-1818139387.html

В Нижегородской области перевыполнили план по производству зерна

В Нижегородской области перевыполнили план по производству зерна - РИА Новости, 20.09.2022

В Нижегородской области перевыполнили план по производству зерна

План по производству зерна перевыполнен в Нижегородской области на 20%, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:13

2022-09-20T14:13

2022-09-20T14:13

нижегородская область

экономика

глеб никитин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. План по производству зерна перевыполнен в Нижегородской области на 20%, заявил глава региона Глеб Никитин."Уборка зерновых культур завершается: убрано 96% от засеянных площадей. План по производству зерна уже перевыполнен в Нижегородской области на 20%. Произведено более 1,7 миллиона тонн зерна. Окончательные итоги уборочной еще предстоит подвести. Но мы уверены в том, что произведенного в этом году зерна достаточно не только для того, чтобы обеспечить сырьем наши хлебопекарные предприятия и закрыть кормовые потребности животноводческой отрасли, но и для отправки части продукции за пределы региона", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В этом году зерновые культуры были посеяны в Нижегородской области на площади 640 тысяч гектаров – это 60% от общей посевной площади сельскохозяйственных культур.Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что в настоящее время аграрные предприятия проводят обработку зерна: освобождают его от примесей и доводят до требуемой кондиции для последующего хранения."Ведется оценка качества зерна нового урожая. На сегодняшний день проверено 500 тысяч тонн пшеницы – почти половина от этого объема отнесена к продовольственной группе, оставшаяся часть – кормовое зерно. Проверенная в объеме 20 тысяч тонн рожь – вся продовольственная. Работы по проверке качества зерна продолжаются", - приводятся в сообщении слова Денисова.Проверку качества зерна осуществляет Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.Отмечается, что господдержка растениеводческой отрасли Нижегородской области в 2022 году составляет 1,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220810/zerno-1808558848.html

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экономика, глеб никитин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия