09:05 20.09.2022 (обновлено: 10:12 20.09.2022)
В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление властей по референдуму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области. — Прим. ред.), которое на самом деле ждут все", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.
Как заявил Стремоусов, после этого жители Херсонской области обратились к нему по поводу аналогичного голосования в регионе.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы, а 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.