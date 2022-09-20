https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html

В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму - РИА Новости, 20.09.2022

В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:05

2022-09-20T09:05

2022-09-20T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области. — Прим. ред.), которое на самом деле ждут все", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.Как заявил Стремоусов, после этого жители Херсонской области обратились к нему по поводу аналогичного голосования в регионе.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы, а 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818023765.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кирилл стремоусов, херсонская область