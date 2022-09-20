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В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html
В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму - РИА Новости, 20.09.2022
В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму
Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:05
2022-09-20T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области. — Прим. ред.), которое на самом деле ждут все", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.Как заявил Стремоусов, после этого жители Херсонской области обратились к нему по поводу аналогичного голосования в регионе.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы, а 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818023765.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область
09:05 20.09.2022 (обновлено: 10:12 20.09.2022)
 
В Херсонской области анонсировали заявление по референдуму

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов анонсировал заявление властей по референдуму

© AFP 2022 / Andrey BorodulinВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
Вид на Херсон
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Власти Херсонской области сегодня выступят с заявлением по вопросу голосования о вхождении в состав России, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Я думаю, что сегодня, 20 сентября, мы сделаем незамедлительно заявление по факту (возможности волеизъявления на территории Херсонской области. — Прим. ред.), которое на самом деле ждут все", — сказал политик в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
07:31
В Крыму заявили, что выбор жителей Донбасса на референдуме очевиден
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой незамедлительно провести референдумы о признании территорий частью России.
Как заявил Стремоусов, после этого жители Херсонской области обратились к нему по поводу аналогичного голосования в регионе.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой республик попросили Россию признать их независимость. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы, а 24 февраля началась специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская область
 
 
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