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В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума
Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:18
2022-09-20T18:18
2022-09-20T18:20
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы, в том числе порядок документов, необходимых при голосовании.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818239416.html
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18:18 20.09.2022 (обновлено: 18:20 20.09.2022)
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума
В Донецке прошло первое заседание ЦИК ДНР по проведению референдума