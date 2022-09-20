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В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/zasedanie-1818242382.html
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума
Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:18
2022-09-20T18:20
специальная военная операция на украине
россия
донецк (днр)
цик днр
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
луганская народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы, в том числе порядок документов, необходимых при голосовании.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.
https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818239416.html
россия
донецк (днр)
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россия, донецк (днр), цик днр, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, луганская народная республика, в мире, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецк (ДНР), ЦИК ДНР, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Луганская Народная Республика, В мире, Референдум в Донбассе
18:18 20.09.2022 (обновлено: 18:20 20.09.2022)
 
В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума

В Донецке прошло первое заседание ЦИК ДНР по проведению референдума

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкБаннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке
Баннер Наш выбор - Россия! на одном из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Баннер "Наш выбор - Россия!" на одном из зданий в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт корреспондент РИА Новости.
В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы, в том числе порядок документов, необходимых при голосовании.
Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

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