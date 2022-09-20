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В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума

В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022

В Донецке прошло первое заседание ЦИК по проведению референдума

Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:18

2022-09-20T18:18

2022-09-20T18:20

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

цик днр

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия по референдуму о вступлении в состав РФ Донецкой Народной Республики провела в Донецке первое заседание, передаёт корреспондент РИА Новости.В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы, в том числе порядок документов, необходимых при голосовании.Голосования в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

https://ria.ru/20220920/pasechnik-1818239416.html

россия

донецк (днр)

запорожская область

луганская народная республика

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