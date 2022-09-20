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Украинцы пожаловались на "санкции" от польских работодателей

Украинцы пожаловались на "санкции" от польских работодателей - РИА Новости, 20.09.2022

Украинцы пожаловались на "санкции" от польских работодателей

Тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей все чаще провоцируют конфликты между украинскими мигрантами и поляками, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:27

2022-09-20T21:27

2022-09-20T22:10

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тяжелые условия труда и несправедливое отношение работодателей все чаще провоцируют конфликты между украинскими мигрантами и поляками, пишет "Страна.ua".Как рассказал работающий в Гливице 18-летний украинец Роман, на днях сотрудники его предприятия устроили забастовку. Причиной стало то, что работодатели высчитывали с иностранцев деньги за обеденный перерыв.По словам мужчины, украинцы два дня не выходили на работу, после чего руководство на фоне большой загрузки предприятия уступило и отказалось от дискриминационной практики. Однако условия труда по-прежнему непростые: в час платят 15-16 злотых, за день выходит 160, или около 30 евро (примерно 1800 рублей. — Прим. ред.), пишет издание."Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать и по 15 часов, и в выходные, набивают часы", — пожаловался украинец.Также, по его словам, мигрантам не доплачивают за переработки и выход в ночные смены."Если работать меньше, особо не заработаешь — на хлеб и воду", — добавил Роман.Не радуют и условия труда: за 300 злотых в месяц рабочие получают общежитие со старой мебелью и удобствами на этаже, пишет издание."Живешь просто как скот: в комнате на четверых у тебя только койка, да и попадаешь сюда нечасто. День отпахал, переночевал — и снова на работу. Денег хватает только чтобы выжить", — рассказала работающая на заводе под Вроцлавом Галина.Многие украинцы пожаловались на уменьшение и без того низких зарплат после притока соотечественников."За мойку окон вообще предлагают восемь злотых в час, хотя раньше платили по 12", — возмутилась живущая под Познанью киевлянка Татьяна.Относительно высокие зарплаты предлагают шахтерам и слесарям, неквалифицированные же рабочие без знания польского языка жалуются на мизерные зарплаты и тяжелые условия жизни, указывается в статье.Помимо прочего, украинцы жалуются на отношение коллег-поляков. Так, по информации издания, местные считают приезжих "штрейкбрехерами": они соглашаются на работу на условиях, на которые граждане страны не соглашаются. При этом работодатели считают, что "заробитчанам" просто некуда деваться."Часто увольняют, если начинаешь возмущаться. Говорят: "Таких, как ты, очередь стоит". Поэтому люди боятся открыто выступать против работодателя", — рассказала работающая в Варшаве киевлянка Лилия.Украинские мигранты постоянно жалуются на отношение местных жителей. Так, по данным СМИ, "заробитчане" постоянно сталкиваются с "вопиющими случаями убийств, избиений и унижений", а правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от приезжих.

https://ria.ru/20220123/zarobitchanka-1769099202.html

https://ria.ru/20220102/dostizhenie-1766402404.html

https://ria.ru/20210613/zarobitchane-1736855987.html

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