https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818220705.html
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса - РИА Новости, 20.09.2022
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса
На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:16
2022-09-20T17:16
2022-09-20T17:27
запорожье
запорожская область
украина
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого."Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, украина, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Запорожье, Запорожская область, Украина, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
17:16 20.09.2022 (обновлено: 17:27 20.09.2022)
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса
Жители Запорожья ответят на вопросы о выходе из состава Украины и присоединении к России