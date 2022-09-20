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В Запорожье на референдум вынесут три вопроса - РИА Новости, 20.09.2022
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В Запорожье на референдум вынесут три вопроса
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса - РИА Новости, 20.09.2022
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса
На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:16
2022-09-20T17:27
запорожье
запорожская область
украина
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого."Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого.
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запорожье, запорожская область, украина, в мире, референдумы на освобожденных территориях
Запорожье, Запорожская область, Украина, В мире, Референдумы на освобожденных территориях
17:16 20.09.2022 (обновлено: 17:27 20.09.2022)
 
В Запорожье на референдум вынесут три вопроса

Жители Запорожья ответят на вопросы о выходе из состава Украины и присоединении к России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖители Бердянска
Жители Бердянска - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Жители Бердянска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого.
"Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого.

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