https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818220705.html

В Запорожье на референдум вынесут три вопроса

В Запорожье на референдум вынесут три вопроса - РИА Новости, 20.09.2022

В Запорожье на референдум вынесут три вопроса

На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:16

2022-09-20T17:16

2022-09-20T17:27

запорожье

запорожская область

украина

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. На референдум в Запорожской области будет вынесен вопрос о выходе региона из состава Украины, образовании региона как самостоятельного государства и его вхождении в состав РФ, следует из указа главы администрации области Евгения Балицкого."Вынести на референдум следующий вопрос: Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации", - говорится в тексте документа, который опубликован в Telegram-канале Балицкого.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818206503.html

запорожье

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, запорожская область, украина, в мире, референдумы на освобожденных территориях