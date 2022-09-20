https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818191134.html

Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем

Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем - РИА Новости, 20.09.2022

Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:10

2022-09-20T16:10

2022-09-20T16:32

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

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политика

украина

евгений балицкий

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, чтобы как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Если говорить о воле народа, людям гораздо ближе название Запорожский край... Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Кирилл Волков

владимир рогов, запорожская область, россия, политика, украина, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр