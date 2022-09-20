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Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем
Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем - РИА Новости, 20.09.2022
Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:10
2022-09-20T16:32
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
россия
политика
украина
евгений балицкий
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, чтобы как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Если говорить о воле народа, людям гораздо ближе название Запорожский край... Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
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владимир рогов, запорожская область, россия, политика, украина, евгений балицкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Политика, Украина, Евгений Балицкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:10 20.09.2022 (обновлено: 16:32 20.09.2022)
 
Рогов предложил назвать Запорожскую область в составе России краем

Рогов предложил назвать регион после вхождения в состав России Запорожским краем

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. 20 сентября 2022
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. 20 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. 20 сентября 2022
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предлагает назвать Запорожским краем регион после его вхождения в состав РФ.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, чтобы как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
"Если говорить о воле народа, людям гораздо ближе название Запорожский край... Если мы будем Запорожским краем в составе Российской Федерации, нас это очень даже устроит", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".

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