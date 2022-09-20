https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818173707.html
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на освобожденной территории, в городе Запорожье его провести пока не получится, даже дистанционно,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:24
2022-09-20T15:24
2022-09-20T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
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владимир рогов
запорожье
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на освобожденной территории, в городе Запорожье его провести пока не получится, даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности людей там, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Нет, провести референдум мы там (в городе Запорожье - ред.) не сможем, это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". "Сейчас референдум будет проведен на освобожденной территории, а потом мы шаг за шагом будем освобождать родную землю", - добавил он.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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15:24 20.09.2022 (обновлено: 15:46 20.09.2022)
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории
Рогов: референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории