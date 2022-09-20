Рейтинг@Mail.ru
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818173707.html
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории
Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на освобожденной территории, в городе Запорожье его провести пока не получится, даже дистанционно,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:24
2022-09-20T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
владимир рогов
запорожье
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_0:72:3156:1847_1920x0_80_0_0_7d63fd9407dc59e466577cb2dae18741.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на освобожденной территории, в городе Запорожье его провести пока не получится, даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности людей там, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Нет, провести референдум мы там (в городе Запорожье - ред.) не сможем, это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". "Сейчас референдум будет проведен на освобожденной территории, а потом мы шаг за шагом будем освобождать родную землю", - добавил он.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
запорожская область
запорожье
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817053003_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_bff92295607804a8ec15f7bb02c6934f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, евгений балицкий, владимир рогов, запорожье, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Запорожье, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:24 20.09.2022 (обновлено: 15:46 20.09.2022)
 
Референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории

Рогов: референдум в Запорожской области пройдет только на освобожденной территории

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАрка освободителей на площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Арка освободителей на площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдум в Запорожской области пока будет проведен только на освобожденной территории, в городе Запорожье его провести пока не получится, даже дистанционно, чтобы не подвергать опасности людей там, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
"Нет, провести референдум мы там (в городе Запорожье - ред.) не сможем, это подвергнет коллективной опасности тех, кто будет в нем участвовать", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда". "Сейчас референдум будет проведен на освобожденной территории, а потом мы шаг за шагом будем освобождать родную землю", - добавил он.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЕвгений БалицкийВладимир РоговЗапорожьеРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала