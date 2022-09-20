https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818172185.html
Главе Запорожья передали обращение о проведении референдума
Главе Запорожья передали обращение о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Главе Запорожья передали обращение о проведении референдума
Обращение о проведении референдума в Запорожской области передано главе администрации региона Евгению Балицкому, заявил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:23
2022-09-20T15:23
2022-09-20T15:55
запорожье
в мире
референдумы на освобожденных территориях
политика
евгений балицкий
владимир рогов
россия
запорожская область
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обращение о проведении референдума в Запорожской области передано главе администрации региона Евгению Балицкому, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Я сейчас еду от главы администрации (Запорожской области Евгения Балицкого), я ему передал это наше открытое обращение. Ждем ответ", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".По его словам, рассматривается вопрос проведения референдума в электронном формате."Однозначно, референдум будет не в одном месте и не в один день - во избежание большого количества скопления людей", - сказал Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220920/zaporozhe-1818118928.html
https://ria.ru/20220920/referendum-1818174186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, в мире, референдумы на освобожденных территориях, политика, евгений балицкий, владимир рогов, россия, запорожская область
Запорожье, В мире, Референдумы на освобожденных территориях, Политика, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Россия, Запорожская область
15:23 20.09.2022 (обновлено: 15:55 20.09.2022)
Главе Запорожья передали обращение о проведении референдума
Главе Запорожья Балицкому передали обращение о референдуме о присоединении к России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обращение о проведении референдума в Запорожской области передано главе администрации региона Евгению Балицкому, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России
, прошел во вторник в Мелитополе
. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
"Я сейчас еду от главы администрации (Запорожской области Евгения Балицкого), я ему передал это наше открытое обращение. Ждем ответ", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда"
.
По его словам, рассматривается вопрос проведения референдума в электронном формате.
"Однозначно, референдум будет не в одном месте и не в один день - во избежание большого количества скопления людей", - сказал Рогов.
"У нас к проведению референдума готово все, мы можем его хоть сегодня-завтра провести. У меня нет сомнения, что администрация региона примет решение о проведении референдума в ближайшие дни", - сказал Рогов в эфире радио.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.