https://ria.ru/20220920/zaporozhe-1818118036.html
Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме
Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:23
2022-09-20T13:23
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир рогов
евгений балицкий
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит в Мелитополе."Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано", — сказал Рогов на съезде. Он подчеркнул, что чем быстрее это случится, тем раньше в регионе наступят мир и благополучие, а его жители получат гарантии безопасности и свободы.На съезде выступили жители разных городов Запорожской области, представители общественных организаций, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков, все они говорили о необходимости провести референдум.Участники съезда приняли соответствующую резолюцию.Ранее администрация Херсонской области после обращения от общественного совета анонсировала проведение референдума о вхождении региона в состав России.Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР и ДНР — они обратились к главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220919/zaporozhe-1817858516.html
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
https://ria.ru/20220920/donbass-1818052437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, владимир рогов, евгений балицкий, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Евгений Балицкий, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Референдумы на освобожденных территориях
13:23 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Запорожские общественники обратились к главе ВГА с просьбой о референдуме
Запорожское движение "Мы вместе с Россией" обратилось к Балицкому с просьбой о референдуме
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит в Мелитополе
.
"Сегодня здесь все свои, без преувеличения все свои. Давайте вместе сегодня уже не просто примем решение, а потребуем, чтобы принятое ранее решение наконец-то было реализовано", — сказал Рогов на съезде.
Он подчеркнул, что чем быстрее это случится, тем раньше в регионе наступят мир и благополучие, а его жители получат гарантии безопасности и свободы.
На съезде выступили жители разных городов Запорожской области, представители общественных организаций, а также ректор Мелитопольского госуниверситета имени Макаренко Андрей Чуйков, все они говорили о необходимости провести референдум.
Участники съезда приняли соответствующую резолюцию.
Ранее администрация Херсонской области после обращения от общественного совета анонсировала проведение референдума о вхождении региона в состав России.
Накануне с инициативой о референдумах выступили общественные палаты ЛНР
и ДНР
— они обратились к главам республик Леониду Пасечнику
и Денису Пушилину
. В Мелитополе также начался съезд граждан Запорожской области, где планируют обсудить аналогичную возможность.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области
и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти неоднократно объявляли о планах войти в состав России
.