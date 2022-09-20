https://ria.ru/20220920/zakon-1818214149.html
В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума
В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022
В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума
Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" вступил в силу в РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
2022-09-20T17:06
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
референдум в донбассе
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" вступил в силу в ДНР.Текст закона опубликован на официальном сайте Народного совета ДНР."Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики и (или) главы Донецкой Народной Республики", - говорится в 17-й статье закона.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
https://ria.ru/20220920/referendum-1818203352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе
В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума
В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума по вхождению в состав России
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости.
Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" вступил
в силу в ДНР.
Текст закона опубликован на официальном сайте Народного совета ДНР.
"Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики и (или) главы Донецкой Народной Республики", - говорится в 17-й статье закона.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.