https://ria.ru/20220920/zakon-1818214149.html

В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума

В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума - РИА Новости, 20.09.2022

В ДНР вступил в силу закон о проведении референдума

Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" вступил в силу в РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

2022-09-20T17:06

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Закон "О референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации" вступил в силу в ДНР.Текст закона опубликован на официальном сайте Народного совета ДНР."Настоящий закон вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) на официальном сайте Народного Совета Донецкой Народной Республики и (или) главы Донецкой Народной Республики", - говорится в 17-й статье закона.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818203352.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, референдум в донбассе