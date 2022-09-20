https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818159229.html

Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт

Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт - РИА Новости, 20.09.2022

Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт

Только 12 процентов россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:50

2022-09-20T16:50

2022-09-20T16:50

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Только 12 процентов россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Наибольшая доля желающих — среди тех, кому от 25 до 34 лет (21 процент). Реже всего о планах сделать загранпаспорт говорят те, кому за 60: таких всего шесть процентов, говорится в исследовании. Отмечается, что за документом чаще обращаются мужчины, чем женщины.Что касается шенгенской визы, оформлять ее собирается всего один процент опрошенных. Чаще всего это люди от 35 до 59 лет.Уточняется, что большинство (86 процентов) вообще не планируют получать ни загранпаспорт, ни шенген.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/vizy-1817792103.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

общество, вциом, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, паспорт