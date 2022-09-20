https://ria.ru/20220920/zagranpasport-1818159229.html
Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт
Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт - РИА Новости, 20.09.2022
Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт
Только 12 процентов россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:50
2022-09-20T16:50
2022-09-20T16:50
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Только 12 процентов россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Наибольшая доля желающих — среди тех, кому от 25 до 34 лет (21 процент). Реже всего о планах сделать загранпаспорт говорят те, кому за 60: таких всего шесть процентов, говорится в исследовании. Отмечается, что за документом чаще обращаются мужчины, чем женщины.Что касается шенгенской визы, оформлять ее собирается всего один процент опрошенных. Чаще всего это люди от 35 до 59 лет.Уточняется, что большинство (86 процентов) вообще не планируют получать ни загранпаспорт, ни шенген.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вциом, шенгенская виза, новости - туризм, туризм, паспорт
Туризм, Общество, ВЦИОМ, Шенгенская виза, Новости - Туризм, Туризм, Паспорт
Аналитики узнали, сколько россиян планируют получить загранпаспорт
ВЦИОМ: только 12 процентов россиян собираются получить загранпаспорт в ближайшее время
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Только 12 процентов россиян планируют получить загранпаспорт в ближайшее время, следует из результатов опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Наибольшая доля желающих — среди тех, кому от 25 до 34 лет (21 процент). Реже всего о планах сделать загранпаспорт говорят те, кому за 60: таких всего шесть процентов, говорится в исследовании. Отмечается, что за документом чаще обращаются мужчины, чем женщины.
Что касается шенгенской визы, оформлять ее собирается всего один процент опрошенных. Чаще всего это люди от 35 до 59 лет.
Уточняется, что большинство (86 процентов) вообще не планируют получать ни загранпаспорт, ни шенген.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил 11 сентября 2022 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.