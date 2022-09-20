https://ria.ru/20220920/zaderzhanie-1818017147.html

В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого

В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого - РИА Новости, 20.09.2022

В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого

Задержан мужчина по подозрению в убийстве жителя Советской Гавани в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:01

2022-09-20T04:01

2022-09-20T04:01

происшествия

хабаровский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Задержан мужчина по подозрению в убийстве жителя Советской Гавани в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.В соцсетях ранее появилась информация, что в Советской Гавани вечером в воскресенье, 18 сентября, был задержан 34-летний мужчина, который убил и расчленил своего знакомого."В субботу, 17 сентября, в районе улицы Пионерской города Советская Гавань обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились человеческие останки. Аналогичный пакет обнаружен в квартире жилого дома по этой же улице. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина. В настоящее время назначены экспертизы, допросили свидетелей случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлены материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала представитель регионального СУ СК РФ.Как уточнили РИА Новости в Советско-Гаванском городском суде, заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится во вторник.

https://ria.ru/20220918/ubiystvo-1817667965.html

хабаровский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)