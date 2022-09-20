Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/zaderzhanie-1818017147.html
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого - РИА Новости, 20.09.2022
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого
Задержан мужчина по подозрению в убийстве жителя Советской Гавани в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:01
2022-09-20T04:01
происшествия
хабаровский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Задержан мужчина по подозрению в убийстве жителя Советской Гавани в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.В соцсетях ранее появилась информация, что в Советской Гавани вечером в воскресенье, 18 сентября, был задержан 34-летний мужчина, который убил и расчленил своего знакомого."В субботу, 17 сентября, в районе улицы Пионерской города Советская Гавань обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились человеческие останки. Аналогичный пакет обнаружен в квартире жилого дома по этой же улице. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина. В настоящее время назначены экспертизы, допросили свидетелей случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлены материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала представитель регионального СУ СК РФ.Как уточнили РИА Новости в Советско-Гаванском городском суде, заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится во вторник.
https://ria.ru/20220918/ubiystvo-1817667965.html
хабаровский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
04:01 20.09.2022
 
В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего своего знакомого

В Хабаровском крае задержали мужчину, расчленившего жителя Советской Гавани

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 20 сен - РИА Новости. Задержан мужчина по подозрению в убийстве жителя Советской Гавани в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Хабаровскому краю и Еврейской АО.
В соцсетях ранее появилась информация, что в Советской Гавани вечером в воскресенье, 18 сентября, был задержан 34-летний мужчина, который убил и расчленил своего знакомого.
"В субботу, 17 сентября, в районе улицы Пионерской города Советская Гавань обнаружен полиэтиленовый пакет, в котором находились человеческие останки. Аналогичный пакет обнаружен в квартире жилого дома по этой же улице. По подозрению в совершении преступления задержан мужчина. В настоящее время назначены экспертизы, допросили свидетелей случившегося. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В суд направлены материалы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - рассказала представитель регионального СУ СК РФ.
Как уточнили РИА Новости в Советско-Гаванском городском суде, заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоится во вторник.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 14:42
Жителя Приангарья заподозрили в убийстве полуторагодовалого пасынка
 
ПроисшествияХабаровский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала