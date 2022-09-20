https://ria.ru/20220920/zadachi-1818183889.html

Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области

Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2022

Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области

Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:51

2022-09-20T15:51

2022-09-20T15:51

тамбовская область

тамбовская область

максим егоров

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ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, заявил вступивший в должность губернатора региона Максим Егоров.В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых Егоров набрал 84,95% голосов избирателей.Он отметил, что власти области будут развивать промышленность и IT-индустрию, сельское хозяйство, уделят особое внимание развитию инфраструктуры и транспортной доступности городов и сел, будут повышать качество медицины, улучшать систему образования.Он отметил, что предстоит много работы, чтобы выросли реальные доходы населения.Один из приоритетов, по словам Егорова, касается и развития туризма.Он также заявил, что областные власти обязаны переломить ситуацию, связанную с оттоком населения, отрицательной демографией, удержать в области талантливую и перспективную молодежь, привлекать квалифицированные кадры из других регионов."Как глава региона, отчетливо вижу и осознаю масштабность и трудность предстоящих задач. Понимаю, что для достижения этого нам надо укрепить единство всех ветвей и уровней власти в области, достичь взаимопонимания и согласия в нашем обществе, опираясь на традиционную духовность и инициативу тамбовчан", - заявил Егоров.

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https://ria.ru/20220906/rabota-1814891434.html

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тамбовская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, максим егоров