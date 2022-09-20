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Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2022
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Тамбовская область
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Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области
Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области - РИА Новости, 20.09.2022
Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области
Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:51
2022-09-20T15:51
тамбовская область
тамбовская область
максим егоров
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ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, заявил вступивший в должность губернатора региона Максим Егоров.В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых Егоров набрал 84,95% голосов избирателей.Он отметил, что власти области будут развивать промышленность и IT-индустрию, сельское хозяйство, уделят особое внимание развитию инфраструктуры и транспортной доступности городов и сел, будут повышать качество медицины, улучшать систему образования.Он отметил, что предстоит много работы, чтобы выросли реальные доходы населения.Один из приоритетов, по словам Егорова, касается и развития туризма.Он также заявил, что областные власти обязаны переломить ситуацию, связанную с оттоком населения, отрицательной демографией, удержать в области талантливую и перспективную молодежь, привлекать квалифицированные кадры из других регионов."Как глава региона, отчетливо вижу и осознаю масштабность и трудность предстоящих задач. Понимаю, что для достижения этого нам надо укрепить единство всех ветвей и уровней власти в области, достичь взаимопонимания и согласия в нашем обществе, опираясь на традиционную духовность и инициативу тамбовчан", - заявил Егоров.
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тамбовская область, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Максим Егоров
15:51 20.09.2022
 

Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, заявил вступивший в должность губернатора региона Максим Егоров.
В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых Егоров набрал 84,95% голосов избирателей.
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"Я воодушевлен такой поддержкой, но отдаю отчёт о той ответственности, которая ложится на плечи моей команды", - сказал Егоров на церемонии инаугурации.
Он отметил, что власти области будут развивать промышленность и IT-индустрию, сельское хозяйство, уделят особое внимание развитию инфраструктуры и транспортной доступности городов и сел, будут повышать качество медицины, улучшать систему образования.
"Мы будем и дальше благоустраивать общественные пространства, будем строить новые дороги, школы, больницы. Мы будем делать все необходимое, чтобы жители области получили чистую воду", - сказал Егоров.
Он отметил, что предстоит много работы, чтобы выросли реальные доходы населения.
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"Все это должно касаться не только жителей городов, но и сельских поселений. Не должно быть забытых и обделенных вниманием отдаленных уголков области. Мы должны понимать, что заботой и поддержкой должен быть окружен каждый житель региона, независимо от того, где он проживает, и экономить на этом не будем", - сказал губернатор.
Один из приоритетов, по словам Егорова, касается и развития туризма.
"О современной Тамбовщине с уникальной природой и экологией должны знать и говорить по всей стране. Наша богатая история и культура должна стать достоянием всех жителей края. Сокровища наших музеев, красота дворянских усадеб Инжавинского и Уваровского районов, храмы Мордово и Новотомниково, неповторимый Мучкап будут источником вдохновения и гордости для нового поколения тамбовчан, твердой основой воспитания любви и уважения к родному краю. Уже сегодня мы занялись возрождением былой красоты и величия знаменитой Мамонтовой пустыни, будем поддерживать воссоздание других тамбовских святынь", - отметил глава региона.
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Он также заявил, что областные власти обязаны переломить ситуацию, связанную с оттоком населения, отрицательной демографией, удержать в области талантливую и перспективную молодежь, привлекать квалифицированные кадры из других регионов.
"Как глава региона, отчетливо вижу и осознаю масштабность и трудность предстоящих задач. Понимаю, что для достижения этого нам надо укрепить единство всех ветвей и уровней власти в области, достичь взаимопонимания и согласия в нашем обществе, опираясь на традиционную духовность и инициативу тамбовчан", - заявил Егоров.
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Тамбовская областьТамбовская областьМаксим Егоров
 
 
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