Максим Егоров определил стратегические задачи властей Тамбовской области
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиГлава Тамбовской области Максим Егоров
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 20 сен - РИА Новости. Стратегической целью деятельности властей Тамбовской области станет принципиальное улучшение качества жизни тамбовчан через реализацию национальных целей развития страны, заявил вступивший в должность губернатора региона Максим Егоров.
В Тамбовской области 9, 10 и 11 сентября проходили выборы главы региона, по результатам которых Егоров набрал 84,95% голосов избирателей.
"Я воодушевлен такой поддержкой, но отдаю отчёт о той ответственности, которая ложится на плечи моей команды", - сказал Егоров на церемонии инаугурации.
Он отметил, что власти области будут развивать промышленность и IT-индустрию, сельское хозяйство, уделят особое внимание развитию инфраструктуры и транспортной доступности городов и сел, будут повышать качество медицины, улучшать систему образования.
"Мы будем и дальше благоустраивать общественные пространства, будем строить новые дороги, школы, больницы. Мы будем делать все необходимое, чтобы жители области получили чистую воду", - сказал Егоров.
Он отметил, что предстоит много работы, чтобы выросли реальные доходы населения.
"Все это должно касаться не только жителей городов, но и сельских поселений. Не должно быть забытых и обделенных вниманием отдаленных уголков области. Мы должны понимать, что заботой и поддержкой должен быть окружен каждый житель региона, независимо от того, где он проживает, и экономить на этом не будем", - сказал губернатор.
Один из приоритетов, по словам Егорова, касается и развития туризма.
"О современной Тамбовщине с уникальной природой и экологией должны знать и говорить по всей стране. Наша богатая история и культура должна стать достоянием всех жителей края. Сокровища наших музеев, красота дворянских усадеб Инжавинского и Уваровского районов, храмы Мордово и Новотомниково, неповторимый Мучкап будут источником вдохновения и гордости для нового поколения тамбовчан, твердой основой воспитания любви и уважения к родному краю. Уже сегодня мы занялись возрождением былой красоты и величия знаменитой Мамонтовой пустыни, будем поддерживать воссоздание других тамбовских святынь", - отметил глава региона.
Он также заявил, что областные власти обязаны переломить ситуацию, связанную с оттоком населения, отрицательной демографией, удержать в области талантливую и перспективную молодежь, привлекать квалифицированные кадры из других регионов.
"Как глава региона, отчетливо вижу и осознаю масштабность и трудность предстоящих задач. Понимаю, что для достижения этого нам надо укрепить единство всех ветвей и уровней власти в области, достичь взаимопонимания и согласия в нашем обществе, опираясь на традиционную духовность и инициативу тамбовчан", - заявил Егоров.