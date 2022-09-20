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Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки
Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки
Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки, работает ПВО, прозвучало три взрыва, сообщили власти города. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:19
2022-09-20T06:23
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки, работает ПВО, прозвучало три взрыва, сообщили власти города.По их данным, обстрел начался в 6 утра."В Новой Каховке под непрерывно звучащую сирену воздушной тревоги работает ПВО, три взрыва", - сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html
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новая каховка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире
06:19 20.09.2022 (обновлено: 06:23 20.09.2022)
 
Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки

В Новой Каховке прозвучало три взрыва, сработала ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки, работает ПВО, прозвучало три взрыва, сообщили власти города.
По их данным, обстрел начался в 6 утра.
Последствия обстрелов населенных пунктов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
01:55Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую
"В Новой Каховке под непрерывно звучащую сирену воздушной тревоги работает ПВО, три взрыва", - сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВ мире
 
 
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