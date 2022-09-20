https://ria.ru/20220920/vzryvy-1818021021.html

Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки

Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки

Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки, работает ПВО, прозвучало три взрыва, сообщили власти города. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:19

2022-09-20T06:19

2022-09-20T06:23

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска начали очередной обстрел Новой Каховки, работает ПВО, прозвучало три взрыва, сообщили власти города.По их данным, обстрел начался в 6 утра."В Новой Каховке под непрерывно звучащую сирену воздушной тревоги работает ПВО, три взрыва", - сообщается в Telegram-канале администрации Новой Каховки.

https://ria.ru/20220920/obstrely-1818013214.html

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новая каховка, в мире