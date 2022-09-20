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При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.09.2022
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При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек
При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.09.2022
При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве, который частично разрушил здание в американском городе Чикаго, сообщила местная пожарная служба. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:15
2022-09-20T19:15
в мире
чикаго
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве, который частично разрушил здание в американском городе Чикаго, сообщила местная пожарная служба.Причина взрыва пока не установлена, на месте работают саперы и продолжается поисково-спасательная операция."Шестеро госпитализировано, поиски продолжаются. Трое жертв в состоянии от серьезного до критического", - сообщила пожарная служба.Судя по видеокадрам с места происшествия, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки. В здании обрушился верхний этаж и вылетели стекла, обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице."Версия взрыва подтверждена, но источник не известен", - сказано в публикации.
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в мире, чикаго
В мире, Чикаго
19:15 20.09.2022
 
При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек

Пожарная служба Чикаго сообщила о шести пострадавших при взрыве в доме

© Фото : Chicago Fire MediaМесто взрыва в Чикаго
Место взрыва в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Chicago Fire Media
Место взрыва в Чикаго
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве, который частично разрушил здание в американском городе Чикаго, сообщила местная пожарная служба.
Причина взрыва пока не установлена, на месте работают саперы и продолжается поисково-спасательная операция.
"Шестеро госпитализировано, поиски продолжаются. Трое жертв в состоянии от серьезного до критического", - сообщила пожарная служба.
Судя по видеокадрам с места происшествия, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки. В здании обрушился верхний этаж и вылетели стекла, обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице.
"Версия взрыва подтверждена, но источник не известен", - сказано в публикации.
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