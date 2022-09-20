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При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек

При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек - РИА Новости, 20.09.2022

При взрыве в доме в Чикаго пострадали шесть человек

По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве, который частично разрушил здание в американском городе Чикаго, сообщила местная пожарная служба. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:15

2022-09-20T19:15

2022-09-20T19:15

в мире

чикаго

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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали при взрыве, который частично разрушил здание в американском городе Чикаго, сообщила местная пожарная служба.Причина взрыва пока не установлена, на месте работают саперы и продолжается поисково-спасательная операция."Шестеро госпитализировано, поиски продолжаются. Трое жертв в состоянии от серьезного до критического", - сообщила пожарная служба.Судя по видеокадрам с места происшествия, от взрыва пострадал четырехэтажный кирпичный дом старой постройки. В здании обрушился верхний этаж и вылетели стекла, обломками повреждены автомобили, припаркованные на улице."Версия взрыва подтверждена, но источник не известен", - сказано в публикации.

https://ria.ru/20220829/strelba-1812883624.html

чикаго

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в мире, чикаго