Рейтинг@Mail.ru
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России - РИА Новости, 20.09.2022
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T04:36
2022-09-20T04:38
китай
россия
сша
шос
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_004ed4569cb1b0f85ef2d945dcacdd72.jpg
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай."Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним", - подчеркнул Гао Чжикай.На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
https://radiosputnik.ria.ru/20220919/vzaimodeystvie-1817879293.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_11833ac89029c1e2a3d45a9224523e8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, сша, шос, евросоюз, в мире
Китай, Россия, США, ШОС, Евросоюз, В мире
04:36 20.09.2022 (обновлено: 04:38 20.09.2022)
 
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России

Профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай назвал позицию США и ЕС по России высокомерной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - отметил эксперт.
"Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним", - подчеркнул Гао Чжикай.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 15:17Сказано в эфире
Военный эксперт: США слетели с катушек, гаранты стабильности – РФ и Китай
 
КитайРоссияСШАШОСЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала