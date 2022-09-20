04:36 20.09.2022 (обновлено: 04:38 20.09.2022)
В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России
Профессор Университета Сучжоу Гао Чжикай назвал позицию США и ЕС по России высокомерной
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
"Только посмотрите на то, как они накладывают санкции - их высокомерие и позиционирование себя как творящих милостыню сразу бросаются в глаза", - отметил эксперт.
"Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним", - подчеркнул Гао Чжикай.
На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.