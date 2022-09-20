https://ria.ru/20220920/vysokomerie-1818018419.html

В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России

В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России - РИА Новости, 20.09.2022

В Китае уличили Запад в высокомерии по отношению к России

Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T04:36

2022-09-20T04:36

2022-09-20T04:38

китай

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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. Россия и Китай относятся друг к другу как к равному партнеру, братской стране, что очень отличается от высокомерной позиции США и ЕС по отношению к РФ, заявил РИА Новости профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай."Независимо от того, как будет развиваться ситуация в мире, как будет меняться соотношение китайского и российского ВВП, уважение Китая к России останется прежним", - подчеркнул Гао Чжикай.На прошлой неделе на полях саммита ШОС в Самарканде состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры обменялись мнениями по ключевым международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/vzaimodeystvie-1817879293.html

китай

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, россия, сша, шос, евросоюз, в мире