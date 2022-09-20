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Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/vykhodnye-1818272296.html
Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума
Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума
В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:23
2022-09-20T20:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
референдум в донбассе
денис пушилин
в мире
россия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин."Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20220920/kanikuly-1818269644.html
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донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Референдум в Донбассе, Денис Пушилин, В мире, Россия
20:23 20.09.2022 (обновлено: 20:26 20.09.2022)
 
Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума

Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными днями из-за проведения референдума

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПлакат на крыше одного из зданий в Донецке
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Плакат на крыше одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин.
"Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года", - говорится в тексте указа.

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