https://ria.ru/20220920/vykhodnye-1818272296.html

Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума

Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Власти ДНР объявили 26 и 27 сентября выходными из-за референдума

В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:23

2022-09-20T20:23

2022-09-20T20:26

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

референдум в донбассе

денис пушилин

в мире

россия

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. В ДНР в целях проведения референдума по вопросу о вхождении республики в состав РФ объявлены выходными днями 26 и 27 сентября, соответствующий указ подписал глава ДНР Денис Пушилин."Руководствуясь статьями 59,60 Конституции Донецкой Народной Республики, в целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации постановляю: 1. Объявить выходными днями в Донецкой Народной Республике 26 и 27 сентября 2022 года", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20220920/kanikuly-1818269644.html

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донецкая народная республика, референдум в донбассе, денис пушилин, в мире, россия