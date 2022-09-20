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Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным - РИА Новости, 20.09.2022
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Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным
Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным - РИА Новости, 20.09.2022
Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным
Власти Луганской народной республики объявили 27 сентября выходным днем для проведения референдума о вхождении в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:47
2022-09-20T20:12
в мире
денис пушилин
леонид пасечник
евгений балицкий
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
нато
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Власти Луганской народной республики объявили 27 сентября выходным днем для проведения референдума о вхождении в состав РФ."В целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ 27 сентября объявлен в Республике выходным днем", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато
В мире, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, НАТО
19:47 20.09.2022 (обновлено: 20:12 20.09.2022)
 
Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным

Власти ЛНР объявили 27 сентября выходным для проведения референдума о вхождении в Россию

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкФлаг России в Луганске
Флаг России в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Флаг России в Луганске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Власти Луганской народной республики объявили 27 сентября выходным днем для проведения референдума о вхождении в состав РФ.
"В целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ 27 сентября объявлен в Республике выходным днем", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

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