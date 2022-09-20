https://ria.ru/20220920/vykhodnoy-1818263821.html

Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным

Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным - РИА Новости, 20.09.2022

Власти ЛНР объявили последний день проведения референдума выходным

Власти Луганской народной республики объявили 27 сентября выходным днем для проведения референдума о вхождении в состав РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:47

2022-09-20T19:47

2022-09-20T20:12

в мире

денис пушилин

леонид пасечник

евгений балицкий

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нато

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ЛУГАНСК, 20 сен - РИА Новости. Власти Луганской народной республики объявили 27 сентября выходным днем для проведения референдума о вхождении в состав РФ."В целях проведения референдума о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ 27 сентября объявлен в Республике выходным днем", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства ЛНР.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220920/opros-1818183119.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, леонид пасечник, евгений балицкий, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато