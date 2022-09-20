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Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II - РИА Новости, 20.09.2022
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Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II - РИА Новости, 20.09.2022
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II
Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:59
2022-09-20T01:59
в мире
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великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция.Отмечается, что в обеспечении безопасности города участвовали две тысячи местных полицейских и 28 групп сотрудников со всей Великобритании.Кроме того, на церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и других представителей из примерно 200 стран и территорий, в том числе церемонию посетили президенты, главы правительств и члены королевских семей, сообщает телеканал Sky News.Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, виндзор
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Виндзор
01:59 20.09.2022
 
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II

Более ста тысяч человек посетили британский город Винздор на фоне похорон Елизаветы II

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПортрет королевы Великобритании Елизаветы II
Портрет королевы Великобритании Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Портрет королевы Великобритании Елизаветы II. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция.
"Силы безопасности хотели бы поблагодарить местных жителей, предпринимателей и посетителей, включая 100-тысячную толпу, которая присутствовала в городе, за их поддержку и сотрудничество", - говорится на сайте полиции долины Темзы.
Отмечается, что в обеспечении безопасности города участвовали две тысячи местных полицейских и 28 групп сотрудников со всей Великобритании.
Кроме того, на церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и других представителей из примерно 200 стран и территорий, в том числе церемонию посетили президенты, главы правительств и члены королевских семей, сообщает телеканал Sky News.
Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.
Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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