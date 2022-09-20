https://ria.ru/20220920/vinzdor-1818013332.html
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II - РИА Новости, 20.09.2022
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II
Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T01:59
2022-09-20T01:59
2022-09-20T01:59
в мире
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
виндзор
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция.Отмечается, что в обеспечении безопасности города участвовали две тысячи местных полицейских и 28 групп сотрудников со всей Великобритании.Кроме того, на церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и других представителей из примерно 200 стран и территорий, в том числе церемонию посетили президенты, главы правительств и члены королевских семей, сообщает телеканал Sky News.Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii, виндзор
В мире, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II, Виндзор
Более ста тысяч человек посетили Винздор на фоне похорон Елизаветы II
Более ста тысяч человек посетили британский город Винздор на фоне похорон Елизаветы II
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор на фоне похорон Елизаветы II и процессии с ее гробом, сообщает местная полиция.
"Силы безопасности хотели бы поблагодарить местных жителей, предпринимателей и посетителей, включая 100-тысячную толпу, которая присутствовала в городе, за их поддержку и сотрудничество", - говорится на сайте полиции долины Темзы.
Отмечается, что в обеспечении безопасности города участвовали две тысячи местных полицейских и 28 групп сотрудников со всей Великобритании
.
Кроме того, на церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и других представителей из примерно 200 стран и территорий, в том числе церемонию посетили президенты, главы правительств и члены королевских семей, сообщает телеканал Sky News.
Церемония государственных похорон Елизаветы II прошла в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовали многие члены королевской семьи, монархи из других стран, общественные деятели и мировые политики, включая президента США Джо Байдена
, президента Франции Эммануэля Макрона
и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
.
Вечером в понедельник состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи. Королева была похоронена вместе с мужем принцем Филиппом, останки которого были перенесены для захоронения вместе с Елизаветой II, в мемориальной часовне короля Георга VI. Там уже покоятся родители Елизаветы король Георг VI и королева-мать Елизавета, а также захоронен прах ее сестры, принцессы Маргарет, тело которой было кремировано в соответствии с ее пожеланиями.
Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии
в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.