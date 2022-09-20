https://ria.ru/20220920/vengriya-1818056279.html

В Венгрии заявили, что энергетический кризис вызван санкциями

В Венгрии заявили, что энергетический кризис вызван санкциями - РИА Новости, 20.09.2022

В Венгрии заявили, что энергетический кризис вызван санкциями

Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, в подавляющем большинстве стран мира считают,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:37

2022-09-20T10:37

2022-09-20T10:37

петер сийярто

виктор орбан

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Евросоюз должен прекратить даже упоминать восьмой пакет санкций против России, потому что это вызовет рост цен, в подавляющем большинстве стран мира считают, что энергетический кризис вызван не конфликтом на Украине, а санкциями, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Евросоюз должен, наконец, перестать упоминать восьмой пакет санкций, перестать рассматривать все те меры, которые будут углублять и усугублять кризис энергоснабжения... Одно лишь обсуждение потенциальных санкций в сфере энергетики вызовет рост цен", - сказал Сийярто, трансляция выступления велась в соцсетях.По его словам, в остальном мире, помимо Европы, уже сформировалось представление о том, что последствия санкций более серьезны, чем сам конфликт на Украине, поскольку все вызовы, с которыми мир сталкивается сейчас, на самом деле вызваны санкциями, а не непосредственно конфликтом. "Нравится нам в Европе или нет, такой образ мышления уже сложился в подавляющем большинстве стран мира за пределами Европы", - подчеркнул венгерский министр.Сийярто еще раз упомянул, что "вне всяких сомнений очевидно, что санкции стали гораздо более болезненны" для Европы, чем для России, поскольку на континенте резко выросла инфляция и расходы на коммунальные услуги.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против РФ введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер-министр Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта". Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне.Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе. Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а РФ - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220920/siyyarto-1818011288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петер сийярто, виктор орбан, владимир путин, венгрия, европа, россия, мид венгрии, в мире