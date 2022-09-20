https://ria.ru/20220920/valyuta-1818009430.html

Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее - РИА Новости, 20.09.2022

Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T02:17

2022-09-20T02:17

2022-09-20T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

олег сыроваткин

владимир путин

россия

открытие инвестиции

доллар

евро

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По словам эксперта, наличная валюта недружественных стран ненадежна и не приносит дохода, а за ее хранение на счетах приходится платить. Кроме того, счета с инвалютами могут оказаться замороженными из-за санкций. Указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, напомнил Сыроваткин.Эксперт подчеркнул, что действия властей сегодня направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. Поэтому владение валютами недружественных стран стало менее выгодным и более рискованным, заключил Сыроваткин.

https://ria.ru/20220903/valyuta-1814179507.html

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Алексей Калабанов

экономика, олег сыроваткин, владимир путин, россия, открытие инвестиции, доллар, евро