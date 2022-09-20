Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220920/valyuta-1818009430.html
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:17
2022-09-20T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
олег сыроваткин
владимир путин
россия
открытие инвестиции
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f326c21b9004a3888e4ee0df53e32ec4.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По словам эксперта, наличная валюта недружественных стран ненадежна и не приносит дохода, а за ее хранение на счетах приходится платить. Кроме того, счета с инвалютами могут оказаться замороженными из-за санкций. Указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, напомнил Сыроваткин.Эксперт подчеркнул, что действия властей сегодня направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. Поэтому владение валютами недружественных стран стало менее выгодным и более рискованным, заключил Сыроваткин.
https://ria.ru/20220903/valyuta-1814179507.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780101990_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_d67ae4b98c713be5d9b4ae1d5da25268.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олег сыроваткин, владимир путин, россия, открытие инвестиции, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Олег Сыроваткин, Владимир Путин, Россия, Открытие Инвестиции, Доллар, евро
02:17 20.09.2022
 
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее

Аналитик Сыроваткин назвал опасной практику хранения сбережений в долларах и евро

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры: доллары США и евро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.
По словам эксперта, наличная валюта недружественных стран ненадежна и не приносит дохода, а за ее хранение на счетах приходится платить. Кроме того, счета с инвалютами могут оказаться замороженными из-за санкций. Указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, напомнил Сыроваткин.
Эксперт подчеркнул, что действия властей сегодня направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. Поэтому владение валютами недружественных стран стало менее выгодным и более рискованным, заключил Сыроваткин.

Читайте также:

 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаОлег СыроваткинВладимир ПутинРоссияОткрытие ИнвестицииДолларевро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала