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Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее - РИА Новости, 20.09.2022
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T02:17
2022-09-20T02:17
2022-09-20T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
олег сыроваткин
владимир путин
россия
открытие инвестиции
доллар
евро
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Владение долларами и евро становится все более опасным и убыточным делом для россиян, рассказал в беседе с агентством "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.По словам эксперта, наличная валюта недружественных стран ненадежна и не приносит дохода, а за ее хранение на счетах приходится платить. Кроме того, счета с инвалютами могут оказаться замороженными из-за санкций. Указ президента России Владимира Путина от 8 августа 2022 года позволяет попавшим под ограничения кредитным организациям приостановить выполнение своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, напомнил Сыроваткин.Эксперт подчеркнул, что действия властей сегодня направлены на дедолларизацию и девалютизацию экономики и финансовой системы страны. Поэтому владение валютами недружественных стран стало менее выгодным и более рискованным, заключил Сыроваткин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, олег сыроваткин, владимир путин, россия, открытие инвестиции, доллар, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Олег Сыроваткин, Владимир Путин, Россия, Открытие Инвестиции, Доллар, евро
Эксперт раскрыл, почему держать доллары и евро на руках все опаснее
Аналитик Сыроваткин назвал опасной практику хранения сбережений в долларах и евро