Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия
Глава МИД Латвии Ринкевичс предложил поставлять Киеву больше оружия в ответ на референдумы
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября.
"Судя по всему, Россия идет вперед с организацией... референдумов... международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции, и Украина должна получить больше оружия", - написал Ринкевичс в Twitter.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
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