https://ria.ru/20220920/ukraina-1818210836.html

Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия

Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 20.09.2022

Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:57

2022-09-20T16:57

2022-09-20T16:57

специальная военная операция на украине

в мире

эдгарс ринкевичс

украина

латвия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

украина

латвия

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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