Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818210836.html
Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия
Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия - РИА Новости, 20.09.2022
Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:57
2022-09-20T16:57
специальная военная операция на украине
в мире
эдгарс ринкевичс
украина
латвия
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103793/21/1037932126_0:13:2830:1604_1920x0_80_0_0_19025a41b03f1c52c2583915a93f31d5.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября.Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
украина
латвия
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103793/21/1037932126_92:0:2685:1945_1920x0_80_0_0_3dd45d1e98d8777e889b84e9885c0dcb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эдгарс ринкевичс, украина, латвия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдум в донбассе, референдумы на освобожденных территориях, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эдгарс Ринкевичс, Украина, Латвия, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдум в Донбассе, Референдумы на освобожденных территориях, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:57 20.09.2022
 
Глава МИД Латвии предложил поставлять Украине больше оружия

Глава МИД Латвии Ринкевичс предложил поставлять Киеву больше оружия в ответ на референдумы

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что страны Запада должны предоставить Украине больше оружия после объявления о проведении референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее во вторник власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области объявили, что референдум о вхождении в состав России пройдет на их территориях с 23 по 27 сентября.
"Судя по всему, Россия идет вперед с организацией... референдумов... международное сообщество должно отвергнуть этот шаг, должны последовать новые санкции, и Украина должна получить больше оружия", - написал Ринкевичс в Twitter.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Во вторник Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркнули представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭдгарс РинкевичсУкраинаЛатвияРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРеферендум в ДонбассеРеферендумы на освобожденных территорияхСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала