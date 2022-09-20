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ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/ukraina-1818130614.html
ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом
ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 20.09.2022
ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом
Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях около 170 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:59
2022-09-20T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях около 170 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.
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в мире, россия, николаевская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:59 20.09.2022
 
ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом

Минобороны: ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях около 170 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

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