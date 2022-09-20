https://ria.ru/20220920/ukraina-1818130614.html

ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом

ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом - РИА Новости, 20.09.2022

ВС России уничтожили около 170 украинских военных под Херсоном и Николаевом

Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях около 170 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:59

2022-09-20T13:59

2022-09-20T13:59

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Вооруженные силы РФ уничтожили в Херсонской и Николаевской областях около 170 военных Украины, сообщили в Минобороны РФ."Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новогригоровка и Новая Одесса Николаевской области уничтожено более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей", - сказали в ведомстве.Кроме того, уточнили в Минобороны, сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка Херсонской области ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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