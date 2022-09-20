https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818021482.html

Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган

Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.09.2022

Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T06:27

2022-09-20T06:27

2022-09-20T06:27

в мире

турция

сша

f-16

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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."…Господин (президент США Джо) Байден обещал мне решить этот вопрос (с F-16). Я знаю, что Байден смотрит на это положительно. У нас даже были встречи с республиканцами, и они сказали, что тоже будут смотреть на это положительно. Теперь, если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе. Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция, стране, которая оказывает всяческую поддержку в НАТО, входящей в первую пятерку. В этом случае Турция должна позаботиться о себе сама. В остальном у нас нет проблем с США", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.

https://ria.ru/20220902/nato-1814025208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, турция, сша, f-16