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Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.09.2022
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Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган
Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган - РИА Новости, 20.09.2022
Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T06:27
2022-09-20T06:27
в мире
турция
сша
f-16
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16.США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона"."…Господин (президент США Джо) Байден обещал мне решить этот вопрос (с F-16). Я знаю, что Байден смотрит на это положительно. У нас даже были встречи с республиканцами, и они сказали, что тоже будут смотреть на это положительно. Теперь, если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе. Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция, стране, которая оказывает всяческую поддержку в НАТО, входящей в первую пятерку. В этом случае Турция должна позаботиться о себе сама. В остальном у нас нет проблем с США", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
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в мире, турция, сша, f-16
В мире, Турция, США, F-16
06:27 20.09.2022
 
Турция "позаботится о себе", если не получит от США F-16, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16. Архивное фото
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна "позаботится о себе", если не получит от США истребители F-16.
США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 14:33
НАТО не может быть сильной без Турции, заявил Эрдоган
"…Господин (президент США Джо) Байден обещал мне решить этот вопрос (с F-16). Я знаю, что Байден смотрит на это положительно. У нас даже были встречи с республиканцами, и они сказали, что тоже будут смотреть на это положительно. Теперь, если мы не получим желаемого результата от США по вопросу F-16, что мы будем делать? Мы будем заботиться о себе. Вы будете оказывать всяческую поддержку Греции по F-16, вы создадите там базы, но вы не будете оказывать эту поддержку такой дружественной стране в НАТО, как Турция, стране, которая оказывает всяческую поддержку в НАТО, входящей в первую пятерку. В этом случае Турция должна позаботиться о себе сама. В остальном у нас нет проблем с США", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу PBS, его слова приводит газета Yeni Şafak.
 
В миреТурцияСШАF-16
 
 
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