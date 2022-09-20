https://ria.ru/20220920/turtsiya-1818016426.html
Турция ведет переговоры с Россией над продлением зерновой сделки
Турция ведет переговоры с Россией над продлением зерновой сделки - РИА Новости, 20.09.2022
Турция ведет переговоры с Россией над продлением зерновой сделки
Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:22
2022-09-20T03:22
2022-09-20T03:35
турция
в мире
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал."Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня", - сказал он."Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка - ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении (всех - ред.) задач", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире, россия
03:22 20.09.2022 (обновлено: 03:35 20.09.2022)
Турция ведет переговоры с Россией над продлением зерновой сделки
Замглавы МИД Турции Седат Онал: Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки
НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.
"Мы... работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня", - сказал он.
"Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка - ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении (всех - ред.) задач", - добавил он.