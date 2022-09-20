https://ria.ru/20220920/tsentr-1818243423.html
В Калужской области начали создание исправительного центра нового типа
В Калужской области начали создание исправительного центра нового типа - РИА Новости, 20.09.2022
В Калужской области начали создание исправительного центра нового типа
Проект по созданию исправительного центра, который объединит исправительное учреждение и следственный изолятор, начал реализовываться в Калужской области,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:23
2022-09-20T18:23
2022-09-20T18:23
общество
константин чуйченко
калужская область
россия
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Проект по созданию исправительного центра, который объединит исправительное учреждение и следственный изолятор, начал реализовываться в Калужской области, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства юстиции РФ глава ведомства Константин Чуйченко."Отдельный важный участок работы - создание учреждения объединенного типа, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства. В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Первый пилотный проект мы уже начали реализовывать в Калужской области", - сказал Чуйченко.
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общество, константин чуйченко, калужская область, россия
Общество, Константин Чуйченко, Калужская область, Россия
В Калужской области начали создание исправительного центра нового типа
В Калужской области начали создание первого в России исправительного центра нового типа
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Проект по созданию исправительного центра, который объединит исправительное учреждение и следственный изолятор, начал реализовываться в Калужской области, сообщил на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства юстиции РФ глава ведомства Константин Чуйченко.
"Отдельный важный участок работы - создание учреждения объединенного типа, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. Будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства. В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Первый пилотный проект мы уже начали реализовывать в Калужской области", - сказал Чуйченко.