Юрист: Боррель превышает полномочия, рассуждая о трибунале над россиянами
Юрист Капустин: Боррель превышает свои полномочия, рассуждая о трибунале над россиянами
© Пресс-служба Представительства ЕС в России
Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, говоря о "трибунале над россиянами за действия на Украине", выходит за рамки своих полномочий, поскольку ЕС не обладает компетенцией расследовать действия других государств или их граждан, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Ранее Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине. Комментируя возможность создания трибунала, он говорит о россиянах, однако о совершающих военные преступления украинцах не упомянул. При этом глава евродипломатии не уточнил, кто именно среди россиян, по его представлению, должен пойти под трибунал.
"Видимо, говоря о трибунале, Боррель имеет в виду международный трибунал. Хочется отметить, что подобное заявление является личным мнением главы дипломатии ЕС, поскольку сам ЕС как международная организация не наделен компетенцией расследовать действия других государств или их граждан, соответственно, можно заключить, что он выходит за пределы своих полномочий, высказывая подобную точку зрения", - сказал Капустин.
Он отметил, что Боррель не конкретизирует понятие "действия россиян", какие именно действия его не устраивают, неясно.
"Гуманитарную помощь, медицинскую помощь и другие действия тоже должен рассматривать "трибунал"? Это тоже противоречит пресловутым европейским ценностям? За восемь лет систематического уничтожения гражданских лиц в Донбассе у господина Борреля не то, что не хватило смелости осудить действия киевского режима, он даже не осмелился посочувствовать жертвам режима. Имеет ли он не юридическое, а моральное право давать оценку действиям русских в Украине? Ответ очевиден", - добавил эксперт.
Это не первое скандальное заявление главы европейской дипломатии. Ранее критику вызвал его комментарий в Twitter о событиях на Украине - "эта война должна быть выиграна на поле боя". Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Борреля, предположив, что в ЕС в скором времени ликвидируют должность главного дипломата, "потому что ЕС уже своей внешней политики практически не имеет, целиком солидаризируясь с теми подходами, которые навязывают США".
Ранее в генпрокуратуре Украины заявляли, что в стране уже работают миссия представителей французской жандармерии и медицинской службы вооруженных сил Французской Республики, представители офиса прокурора Международного уголовного суда, а также эксперты-криминалисты из Словакии. Посол Украины в Вашингтоне заявила, что США помогают Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении россиян.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины и напоминает, что не является участницей Международного уголовного суда.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.