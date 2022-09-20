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Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6% - РИА Новости, 20.09.2022
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Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6% - РИА Новости, 20.09.2022
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:03
2022-09-20T15:03
россия-китай: главное
россия
китай
хэйлунцзян
экономика
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Харбинской таможни.Как сообщает портал Biang.ru, при этом экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию за этот период составил 9,49 миллиарда юаней, что на 41,2% больше, чем годом ранее, а импорт в провинцию Хэйлунцзян из России за этот период составил 107,7 миллиарда юаней, что на 41.6% больше, чем годом ранее. На Россию пришлось 70,1% всего внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян.По данным Харбинской таможни, внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян за период с января по август 2022 года составил 167,15 миллиарда юаней, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян за 8 месяцев 2022 года составил 31,72 миллиарда юаней, что на 15% больше, чем годом ранее. А импорт в провинцию Хэйлунцзян составил 135,4 миллиарда юаней, что на 35% больше, чем годом ранее.
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россия, китай, хэйлунцзян, экономика
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Хэйлунцзян, Экономика
15:03 20.09.2022
 

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Харбинской таможни.
Как сообщает портал Biang.ru, при этом экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию за этот период составил 9,49 миллиарда юаней, что на 41,2% больше, чем годом ранее, а импорт в провинцию Хэйлунцзян из России за этот период составил 107,7 миллиарда юаней, что на 41.6% больше, чем годом ранее. На Россию пришлось 70,1% всего внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян.
По данным Харбинской таможни, внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян за период с января по август 2022 года составил 167,15 миллиарда юаней, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян за 8 месяцев 2022 года составил 31,72 миллиарда юаней, что на 15% больше, чем годом ранее. А импорт в провинцию Хэйлунцзян составил 135,4 миллиарда юаней, что на 35% больше, чем годом ранее.
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 17:13Россия-Китай: Главное
Товарооборот между КНР и РФ вырос в 2021 году на 35,8%, до $146,9 млрд
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайХэйлунцзянЭкономика
 
 
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