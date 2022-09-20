https://ria.ru/20220920/tovarooborot-1818162399.html
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6% - РИА Новости, 20.09.2022
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%
Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:03
2022-09-20T15:03
2022-09-20T15:03
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Харбинской таможни.Как сообщает портал Biang.ru, при этом экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию за этот период составил 9,49 миллиарда юаней, что на 41,2% больше, чем годом ранее, а импорт в провинцию Хэйлунцзян из России за этот период составил 107,7 миллиарда юаней, что на 41.6% больше, чем годом ранее. На Россию пришлось 70,1% всего внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян.По данным Харбинской таможни, внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян за период с января по август 2022 года составил 167,15 миллиарда юаней, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян за 8 месяцев 2022 года составил 31,72 миллиарда юаней, что на 15% больше, чем годом ранее. А импорт в провинцию Хэйлунцзян составил 135,4 миллиарда юаней, что на 35% больше, чем годом ранее.
https://ria.ru/20220114/tovarooborot-1767888507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, китай, хэйлунцзян, экономика
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, Хэйлунцзян, Экономика