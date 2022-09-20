https://ria.ru/20220920/tovarooborot-1818162399.html

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6% - РИА Новости, 20.09.2022

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с РФ за 8 месяцев вырос на 41,6%

Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:03

2022-09-20T15:03

2022-09-20T15:03

россия-китай: главное

россия

китай

хэйлунцзян

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40310/21/403102194_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c320413b1fd669dd4af586b0288b0245.jpg

МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Товарооборот провинции Хэйлунцзян с Россией за период с января по август 2022 года составил 117,9 миллиарда юаней, что на 41,6% больше, чем годом ранее, следует из данных Харбинской таможни.Как сообщает портал Biang.ru, при этом экспорт из провинции Хэйлунцзян в Россию за этот период составил 9,49 миллиарда юаней, что на 41,2% больше, чем годом ранее, а импорт в провинцию Хэйлунцзян из России за этот период составил 107,7 миллиарда юаней, что на 41.6% больше, чем годом ранее. На Россию пришлось 70,1% всего внешнеторгового оборота провинции Хэйлунцзян.По данным Харбинской таможни, внешнеторговый оборот провинции Хэйлунцзян за период с января по август 2022 года составил 167,15 миллиарда юаней, что на 30,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом экспорт из провинции Хэйлунцзян за 8 месяцев 2022 года составил 31,72 миллиарда юаней, что на 15% больше, чем годом ранее. А импорт в провинцию Хэйлунцзян составил 135,4 миллиарда юаней, что на 35% больше, чем годом ранее.

https://ria.ru/20220114/tovarooborot-1767888507.html

россия

китай

хэйлунцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, хэйлунцзян, экономика