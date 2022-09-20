В ТОСЭР "Новокузнецк" и "Юрга" появятся два новых резидента
В ТОСЭР "Новокузнецк" и "Юрга" Кемеровской области появятся два новых резидента
Вид на Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 сен – РИА Новости. Два новых резидента с общим объемом инвестиций более 35 миллионов рублей появятся в территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новокузнецк" и "Юрга" Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кузбасса принял решение о включении в реестр двух новых резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Юрга" и "Новокузнецк". В Новокузнецке ЗАО "Завод "Сибэнергосила" планирует открыть единый сервисный центр по ремонту электрических машин для горнорудной и металлургической отрасли и производства электротехнического и распределительного оборудования. Компания планирует в рамках реализации инвестпроекта организовать производство трансформаторных подстанций (ТП), электрощитового оборудования и оказывать услуги по обслуживанию и ремонту электрических машин", – говорится в сообщении.
Уточняется, что инвестиции в данный проект составят более 24 миллионов рублей. Запуск проекта намечен на начало следующего года.
"В Юрге ООО "ЮДМ" планирует запустить производство мужской и женской верхней одежды - пальто, курток. Основными потребителями и заказчиками будут торговые точки Кузбасса, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Тюменской областей, Красноярского и Алтайского краев, а также российские торговые интернет-площадки. После выхода производства на проектную мощность планируется поставка в страны ближнего зарубежья, прежде всего Казахстан", - уточняется в релизе.
Запустить производство планируется уже в конце этого года, а выйти на проектную мощность — в октябре 2023 года. Стоимость проекта составит более 11 миллиона рублей.
"Статус резидента ТОСЭР позволяет компаниям получать налоговые льготы, а сэкономленные средства направлять в производство и развиваться динамично. Это дает возможность открывать в Кузбассе больше производств в неугольной сфере, создавать новые рабочие места, тем самым уходя от монозависимости территорий", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
В Кузбассе действуют четыре ТОСЭР: "Юрга", "Анжеро-Судженск", "Новокузнецк", "Прокопьевск", где работают 47 резидентов. Срок действия ТОСЭР в Кузбассе продлен до конца 2030 года, создается пятая территория с льготным налоговым режимом — ОЭЗ "Кузбасс".