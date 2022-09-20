https://ria.ru/20220920/teplo-1818379979.html

Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло

Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло - РИА Новости, 21.09.2022

Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло

Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 78% жилых домов, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-20T11:00

2022-09-20T11:00

2022-09-21T12:33

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петр бирюков

москва

отопительный сезон 2022-2023 в россии

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 78% жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10.00 20 сентября, отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье."Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил заместитель мэра Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В этот период проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://realty.ria.ru/20220921/storm-drain-1817046710.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии