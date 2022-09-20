https://ria.ru/20220920/teplo-1818379979.html
Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло
Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло - РИА Новости, 21.09.2022
Бирюков: 78% жилых домов уже получают тепло
Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 78% жилых домов, сообщил заместитель... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-20T11:00
2022-09-20T11:00
2022-09-21T12:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
отопительный сезон 2022-2023 в россии
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 78% жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10.00 20 сентября, отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов", - отметил Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье."Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил заместитель мэра Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В этот период проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Отопительный сезон 2022-2023 в России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают мероприятия по включению отопления, в настоящее время тепло получают 78% жилых домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Все работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим работы, проходят штатно и в соответствии с установленным графиком. По состоянию на 10.00 20 сентября, отопление включили в 78% жилых домов и более 97% социально значимых объектов", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра сообщил, что отопительный сезон стартовал в Москве досрочно из-за резкого похолодания. Первыми тепло получили социальные учреждения - детские сады, школы, больницы и поликлиники, спортивные объекты. Отопление в них включали при поступлении соответствующей заявки от администрации. К подаче тепла в жилые дома в полном объеме приступили в минувшее воскресенье.
"Согласно действующему регламенту, работы по включению отопления занимают до пяти дней. Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем - предприятия торговли и промышленности", - отметил заместитель мэра Москвы.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь, всего было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. В этот период проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.