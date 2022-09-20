США могут начать поставки Украине современных танков, пишут СМИ
New York Times: Пентагон рассматривает возможность поставок Украине современных танков
Американские военнослужащие на танке. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Пентагон рассматривает возможность поставок современный танков Украине, сообщает газета New York Times cо ссылкой на высокопоставленного чиновника минобороны США.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что США не готовы предоставить Украине ракетные системы дальнего действия и современные танки.
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"Танки прямо сейчас на повестке дня, наряду с другими вопросами. Мы изучаем... и планируем на будущее, какое вооружение и боевая техника им (Киеву - ред.) потребуется и как США и наши союзники смогут помочь Украине в получении этих средств", - приводит издание слова чиновника.
Как отметил собеседник издания, Пентагон сейчас обсуждает способы долгосрочной поддержки Киева, в рамках которой планируется заменить находящееся на вооружении Украины советское оружие современным вооружением, используемым НАТО. При этом он добавил, что в ближайшей перспективе Запад будет поставлять танки советских времен, так как их передачу можно осуществить очень быстро и для их использования не требуется переобучение военных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.