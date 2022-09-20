https://ria.ru/20220920/ta1yvan-1818257400.html

В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня

В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня - РИА Новости, 20.09.2022

В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня

Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:30

2022-09-20T19:30

2022-09-20T20:12

в мире

сша

тайвань

джо байден

джейк салливан

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов США к проблеме."Байден придерживается исторической политики США в отношении Тайваня, которая существовала в периоды демократических и республиканских администраций, помогала в течение десятилетий сохранять мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива", - сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.Он подчеркнул, что политика "одного Китая" и сохранения статус-кво по-прежнему актуальна.В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS президент дал утвердительный ответ на вопрос о возможности использования американских сил для обороны Тайваня от КНР.Салливан сказал, что это был ответ на "гипотетический" вопрос.

https://ria.ru/20220920/korabli-1818256759.html

https://ria.ru/20220919/tayvan-1817925521.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, тайвань, джо байден, джейк салливан, китай