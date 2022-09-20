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В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня
В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня - РИА Новости, 20.09.2022
В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня
Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:30
2022-09-20T19:30
2022-09-20T20:12
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ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Белый дом заявил, что слова президента Джо Байдена о возможности использования американских войск для защиты Тайваня носили "гипотетический" характер и не были изменением традиционных подходов США к проблеме."Байден придерживается исторической политики США в отношении Тайваня, которая существовала в периоды демократических и республиканских администраций, помогала в течение десятилетий сохранять мир и стабильность по обеим сторонам Тайваньского пролива", - сказал советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.Он подчеркнул, что политика "одного Китая" и сохранения статус-кво по-прежнему актуальна.В показанном в воскресенье интервью телеканалу CBS президент дал утвердительный ответ на вопрос о возможности использования американских сил для обороны Тайваня от КНР.Салливан сказал, что это был ответ на "гипотетический" вопрос.
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в мире, сша, тайвань, джо байден, джейк салливан, китай
В мире, США, Тайвань, Джо Байден, Джейк Салливан, Китай
19:30 20.09.2022 (обновлено: 20:12 20.09.2022)
В Белом доме объяснили слова Байдена о применении силы для защиты Тайваня
В Белом доме объяснили слова Байдена об использования сил США для защиты Тайваня